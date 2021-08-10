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Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 30 yaralı var

Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 30 yaralı var

Ağrı’dan İzmir’e giden yolcu otobüsü, Uşak-Ankara karayolu üzerinde havalimanı yakınlarında Göğem Köyü kavşağında yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 30 kişi yaralandı.

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 08:44
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 08:47
Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 30 yaralı var

Uşak'ta, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan İzmir'e giden K.G. (58) idaresindeki Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü Ankara-Uşak kara yolunun Göğem kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 30 kişi yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...


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