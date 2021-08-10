Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den önemli açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te açıklamalarda bulundu.ü



Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:



Köyceğiz'deki yangından yerleşim yerlerine önemli bir tehdit yok, havadan ve karadan etkin mücadele ediyoruz. Milas yangını kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız.



Yunanistan'daki yangın ciddi boyutlara, yerleşim yerlerini tehdit eder hale gelmiş durumda. Yunanistan'a yardım için iki uçağın gönderilmesi planlanmaktadır.



İklim değişikliği orman yangınlarında önemkli etkenlerden. Yüzde 30'a varan meyveli orman ağacı olacak. Tohum stokumuz var, meyveli orman ağaçları da tercih edilecek.



Yangın bölgesinde yaraları sarmak için çiftçilerimizin hasar kayıtları tutuluyor. Belli bölgelerde geçici hayvan hastaneleri kuruldu. Kısa zamanda zor günleri hep birlikte beraber aşacağız.



Milli parklar arıcıların konaklaması için açılacak. Arıcılık sektörüne destekler sürecek.



Bugüne kadar uçak kiralama yöntemine gidildi. 2019'dan sonra ise envantere uçak alımı için çalışmaları başlatıldı. Çiftçilerimizin zararları karşılanacak.'