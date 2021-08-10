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'Pas ve kir' içinde teslim aldıklarını iddia etmişlerdi! ABB'nin yalanı ortaya çıktı!

'Pas ve kir' içinde teslim aldıklarını iddia etmişlerdi! ABB'nin yalanı ortaya çıktı!

BELPA Buz Pateni Spor Salonu’na ait tesisin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiği günkü fotoğraflara ulaştı. 17 Kasım 2020 tarihinde çekilen fotoğraflarda, BELPA Buz Pateni Spor Salonu’nun pas ve kir içinde olduğunu iddialarını yalanlıyor.

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 19:20
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 19:33
'Pas ve kir' içinde teslim aldıklarını iddia etmişlerdi! ABB'nin yalanı ortaya çıktı!

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çekilen fotoğraflarda, tesisin bakımlı ve buz pateni pistinin kullanılabilir olduğu açıkça görülüyor. Fotoğraflarda tesiste devir günü çay ocağının bile faaliyette olduğu görülüyor.

Sabah'ın haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın; Türkiye'nin buz sporlarında ilk olimpik tesisi olan ve yüzlerce müsabakaya ev sahipliği yapan olimpik BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nu çürümeye terk ettiğine yönelik haberi kamuoyunda geniş yankı buldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörlüğü; BELPA Buz Pateni Spor Salonu'na ait tesisin pas ve kir içinde devraldıklarını iddia etti.

ANKARA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 17 KASIM 2020 TARİHİNDE DEVRETMİŞ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını fotoğraflarla belgeledi. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iddiaları çürüten fotoğrafları muhabirimiz Tolga Özlü'ye paylaştı. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün, 17 Kasım 2020 tarihinde BELPA Buz Pateni Spor Salonu'na ait tesisi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği öğrenildi. Söz konusu devir yazısında; buz sahasının kullanılabilir vaziyette buz tutmuş halde olduğuna dikkat çekildi.

BELPA Buz Pateni Spor Salonu'na ait tesisin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiği günkü fotoğraflara ulaştı. 17 Kasım 2020 tarihinde çekilen fotoğraflar, BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun pas ve kir içinde olduğunu iddialarını yalanlıyor.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çekilen fotoğraflarda, tesisin bakımlı ve buz pateni pistinin kullanılabilir olduğu açıkça görülüyor. Fotoğraflarda tesiste devir günü çay ocağının bile faaliyette olduğu görülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin; devrin ardından BELPA Buz Pateni Spor Salonu'na ait tesiste tahribat yaptığı öğrenildi. BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nda işletmesi bulunan esnaflar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tesisi farklı amaçlar için kullanacağına yönelik duyumlar aldıklarını ifade ettiler.


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