Kulak Çınlaması Neden Olur? Kulak Çınlamasının Tedavisi Var mı?

Yaş grubu fark etmeksizin herkeste görülebilen kulak çınlaması tedavi edilmediği durumlarda kişinin sosyal hayatını olumsuz etkilemektedir. Tek ya da çift yönlü olarak gerçekleşen bu çınlama yaş ile birlikte daha da artabilmektedir. Peki, kulak çınlaması belirtileri nelerdir? Kulak çınlaması tedavisi nasıldır?





Kulak Çınlaması Nedir?



Kulak Çınlamasının Belirtileri Nelerdir?



Kulak Çınlaması Neden Olur?



Kulak Çınlamasının Tedavisi Nasıldır?



Kulak çınlaması bir diğer adı ile tinnitus tek taraflı ve iki taraflı olarak gerçekleşebilen hastalığa verilen isimdir. Kişinin sosyal be bireysel hayatını olumsuz yönde etkileyen bu hastalık değişik tonda, özellikte ve karakterde meydana gelebilir. İşitme sisteminin en sık meydana gelen rahatsızlığı olan kulak çınlaması beraberinde ruhsal problemlere ve şiddetli ağrılara sebep olabilmektedir. Bazı durumlarda hayalet ses olarak tanımlanan bu hastalık stres, anksiyete, depresyon ve benzeri psikiyatrik hastalıkların da en büyük sebeplerindendir. Peki, tedavi edilmediği durumlarda ciddi semptomlara yol açanKulak çınlaması durumu genellikle beş dakikadan az süren bir durumdur. Oldukça yaygın olan ve herkesin başına gelebilecek olan bu durum çeşitli faktörlerle birlikte hastalığa dönüşebilmektedir. Patolojik çınlama olarak adlandırılan bu çınlama türü işitme kaybı, denge bozukluğu, kulak iltihabı gibi çeşitli problemlere sebep olabilir. Bu sebeple kulak çınlamasının belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir. Alanında uzman doktorlar tarafından yayınlanan• Zil sesi duymak,• Sürekli kulağa gelen uğultu,• Dış faktör olmamasına rağmen duyulan sesler,• Tıslama,• Tıklama sesi işitilmesi,Kulak çınlamasının en yaygın belirtileri olarak bilinmektedir. Peki, pek çok insanın hayatını olumsuz yönde etkileyen kulak çınlaması neden olur?Kulak iltihaplarıTıkaçlarKulak zarının delinmesi ve hasar görmesiMesleki deformasyonYüksek şekerYüksek tansiyon hastalığının bulunmasıTıkaç kullanımıBeyin bölgesinde bulunan tümörlerStres faktörüKulak kemiğinde meydana gelen değişimlerHormonal değişimlerin meydana gelmesiMeniere hastalığıKalp ve damar hastalıklarıKansızlık bulumasıTravma yaşanmasısorusunun cevabıdır. Bireylerde bu faktörlerden birinden kaynaklı olarak çıkabilecek kulak çınlaması beraberinde birçok faktörden kaynaklı olarak da çıkabilmektedir. Bu kısımda doktor kontrolü ve doğru teşhis son derece önem taşımaktadır.Kulak çınlaması problemi ile karşı karşıya kalan hastalar genellikleVesorularını gündeme getirmektedir. Kulak çınlaması hastalığının tedavisi vardır ancak çınlamaya neden olan faktörün tespit edilmesi son derece önemlidir. İşitme sinirinde meydana gelen tümöre bağlı olarak çınlama meydana geliyorsa cerrahi tedavinin yanı sıra radyoterapi de uygulanabilmektedir. Bunun yanı sıra kulak kirine bağlı olarak meydana gelen çınlamalar ise kulağın temizletilmesi ve medikal yöntemler ile ortadan kaldırılabilmektedir.görülmesi durumunda ciddi problemlerin meydana gelmemesi ve hayatın olumsuz etkilenmemesi adına zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir. Erken teşhis pek çok hastalıkta olduğu gibi kulak çınlamasında da oldukça önemlidir.