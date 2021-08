Kısa sürede uykuya dalmanın yolları nelerdir? Hemen uyumak için ne yapılmalı? İşte 1 dakikada uyuma yöntemleri

Hızlı uyuma taktikleri ve 1 dakikada uyuma yöntemleri, hemen uyuya dalamayan kişilerin en çok merak ettiği konulardan biridir. Uykuya hızlı dalamamak beraberinde bir çok sorunu getirebilir. Yorgunluk, halsizlik ve uykusuzluk gibi sağlık problemleri hızlı uykuya dalamamanın getirdiği sorunlardan biridir. Uyumak insanların en temel ihtiyaçlarından biridir. Hemen uykuya dalmak ise kişiyi rahatlatan önemli bir unsurdur. Peki Kısa sürede uyumak için ne yapılmalı? Hemen uyumak için ne yapılmalı? En hızlı uyuma taktikleri nelerdir? Sizler için hızlı uyuma taktiklerini sıraladık.





Kısa Sürede Uykuya Dalma Yolları Nelerdir?



İyi bir gece uykusu her şeyle bağlantılı olabilir. Uyuduğunuz pozisyon, yatağınız, yastıklar, yorganlar gibi pek çok şey daha hızlı uykuya dalmanız için önemli faktörlerdir. Odanızda olan eşyalar, ışıklandırma, dekorasyon ve kokular bile uykunuzu etkiler.Uyku söz konusu olduğunda tüm detaylar yardımcı olurlar. Ayrıca ihtiyacınız olan uykuya ulaşmanızı sağlayacak pek çok nefes tekniği de mevcut. Eğer işe yaramazsa, denenebilecek başka teknikler de var.Tüm bu tekniklerin temel fikri, rahatlamak, zihni sakinleştirmek ve kasları yatıştırmak. Bunların hepsi sahip olabileceğiniz stresli düşünceleri yatıştırıp engellemeyi sağlarlar. Bu teknikler anksiyete, uykusuzluk veya dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip olsanız bile yardımcı olabilirler.

Odanızda Daha İyi Uyumak İçin Eşyalar





Karartma Perdeleri

Bunlar odanıza güneş veya diğer ışık kaynaklarının girmesine engel olmanın iyi birer yoludurlar. Beyninizin uyku zamanının geldiğini anlamasını sağlayacak kadar karanlık bir ortam yaratırlar.

Bir Dakikada Uyuma Taktikleri



Bu makine basit ve çok zor tespit edilebilen bir ses yapar ve beynin yumuşak şekilde kapanmasına yardımcı olur. Çoğu insan tam sessizliği sinir bozucu bulur ve bu nedenle beyaz gürültü makinesi tam olarak sessiz olmasını engeller. Bazı beyaz gürültü makineleri aromaterapi seçeneğiyle geliyor ve böylece odanıza favori kokunuzu yayıyor.Muhtemelen evdeki vaktinizin büyük kısmını yatak odasında geçiriyorsunuz ve bu nedenle orada iyi bir ışıklandırmanız olması gerekli. Ayarlı ışıklar koymak ışığı saatlere göre ayarlamayı sağlar ve böylece siz uyanıkken partnerinizin uyuması gerekirse ışıkları biraz kısabilirsiniz.Odanız söz konusu olduğunda sıcaklığı ne çok soğuk, ne de çok sıcak yapmalısınız. Mükemmel bir denge olmalı. Bu nedenle bir termostat kullanabilirsiniz. Böylece uykuya daha rahat şekilde dalabilirsiniz.Odanızdaki renk ve dekorasyonlara dikkat edin ve elektronikleri minimumda tutmaya çalışın. Dikkatinizi dağıtabilecek pek çok yanıp sönen ışık vardır. Telefonunuz da ulaşma menzilinin dışında olmalı yoksa bilinçsiz şekilde ona ulaşmaya çalışırsınız.Bu teknik Dr. Andrew Weil tarafından yaratılmıştır ve 60 saniye kadar kısa sürede uykuya dalmanızı sağlar. Ancak astım gibi solunum yolu komplikasyonları olanlar için ideal olmayabilir.Ciğerlerinizdeki tüm havayı çıkartın, bu sırada bir nefes verme sesi çıkartın.Burnunuzdan nefes alırken dudaklarınız kapalı olsun, yaparken 4'ten geriye sayın.Nefesinizi yedi saniye boyunca tutun.Nefesinizi sekiz saniye boyunca ağızdan verin, hava dudaklarınızdan çıkarken yavaşça üfleyin.Bu süreci yeterince tekrar edin, huzur içerisinde uykuya dalacaksınız.Bu yöntem askeri pilotlar ve askerler tarafından her an, her koşulda huzurla uyumak için geliştirilmiştir. Çok etkilidir ve dik otururken bile uyumanızı sağlar.Bu yöntemin temeli kaslarınızı sıkmak ve sonra gevşetmektir. Zamanla bedeniniz kapanacak kadar rahatlayacaktır. İlk olarak bedeninizde bulunan tüm kasları rahatlatarak başlarsınız. İlk önce yüzünüz, sonra omuzlarınız, göğüsleriniz, bacaklar, kalçalar ve en son baldırlar.Zihninizi temizleyin ve rahatlatıcı bir sahne hayal edin. Eğer zihniniz hala telaşlıysa, aynı kelimeleri zihninizde tekrar tekrar döndürün. Tekrar ve huzurlu bir görüntü sayesinde uykuya dalacaksınız.Bu yöntemin verimliliği ile çocukluğunuzdan tanışık olabilirsiniz. Kendinize sürekli olarak uyumayacağınızı söylemek bedenin birden uyumak istemesini sağlayabilir. Esnemenin bulaşıcı olması gibidir. Sadece esnemeyi düşünmek bile esnemenizi sağlar ve bu da yorgun olma hissini beraberinde getirebilir.Aynı konsept burada da geçerli. Bedeninizi uyumaya zorlamak yerine zihninizi uyanık kalmaya zorluyorsunuz. Uyanık kalmak için harcadığınız enerji sizi kısa sürede yoracaktır ve uykuya daha hızlı gönderecektir. Bu paradoksu hepimiz yaşarız ancak onu avantajımıza kullanmayız.Bir dakikada uykuya dalmanın mükemmel bir yolu olmasa da imkansız da değildir. Tek yapmanız gereken çevrenizi geceye hazırlamak. Odanız, ışıklar, yatak, her şeyin dinlenmeye hazır olması gerekiyor.Sonrasında kaslarınız ve enerji vardır. Uyumadan önce biraz hareket etmek enerjinizi bitirip kaslarınızı rahatlatabilir. Zihniniz huzur için son adımdır. Yumuşak sesler, müzik, aromalar, hayaller sizi rahatlatabilir ve böylece zihninizin sakin kalmasını sağlayabilirsiniz. Gün içinden kalan düşünceler uykunun önüne çıkmazlar.venelerdir sorularının yanıtını sizler için derledik. Bu yöntemleri uygulayarak hızlı bir şekilde uykuya dalabilirsiniz.