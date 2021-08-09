Kalp Yarası 6. Bölüm İzle Kalp Yarası 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Kalp Yarası 6. Bölüm Özet

Kalp Yarası 6. Bölüm fragmanı sevenleriyle paylaşıldı. Milyonlarca seyircinin heyecanla beklediği Kalp Yarası yeni bölüm bu akşam ATV ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Ayşe'yi rezil etmek için yapılan oyunlar seyircide şok etkisi yaratacak. Peki, Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? Kalp Yarası 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kalp Yarası 6. Bölüm izle..









Kalp Yarası Yeni Bölümde Neler Olacak?



Kalp Yarası 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?



Kalp Yarası Saat Kaçta?



Ekranların sevilen dizisi Kalp Yarası bu hafta 6. Bölümü ile ekranlara gelecek. Seyircinin heyecanla beklediği Kalp Yarası 6. Bölümde birbirinden farklı olaylar seyirciyle buluşacak. Ebru'nun dönüşü herkesin üzerinde sarsıcı bir etki bıraktı ve Leman'ın girdiği çıkmaz yol seyirciye gösterildi. Ferit'e takıntısı devam eden Hande, bu bölümde de Ayşe ve Ferit'in olumsuz etkilenmesi için elinden geleni yapacak. Ayşe ve Ferit çevrelerinde yaşanan hiçbir şeyden etkilenmezken etkilendikleri tek şey birbirleri olacak. İkilinin arasındaki inanılmaz çekim bu bölümde daha da çok ortaya çıkacak. Peki, Ayşe ve Ferit arasında neler yaşanacak? Hande amacına ulaşabilecek mi?ı?Merakla beklenen Kalp Yarası 7. Bölüm fragmanı bu akşam ekranlara gelecek olan Kalp Yarası yeni bölümün ardından yayınlanacak. Seyircinin severek takip ettiği dizinin yeni bölüm fragmanı bölümün bitmesi sonrasında televizyon ekranlarında ve sosyal medya platformlarında seyirciyle buluşacak. Peki,Kalp Yarası her pazartesi saat 20.00'da ATV ekranlarında ekranlara geliyor.vedizinin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünün ardından sosyal medya platformlarında paylaşılacak.