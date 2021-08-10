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Fatura kesmeyi bile beceremedi! CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ ve İGDAŞ'tan 'tek fatura' rezilliği

Fatura kesmeyi bile beceremedi! CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ ve İGDAŞ'tan 'tek fatura' rezilliği

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin iştiraklerinden İSKİ ve İGDAŞ şimdi de "tek fatura" rezilliğiyle gündem oldu. Bir vatandaşa hem su hem de doğalgaz bilgilerinin yer aldığı bir fatura gönderildi. Gözlerine inanamayan vatandaş durumu paylaşınca CHP'li İBB'nin iş bilmezliği sosyal medyada alay konusu oldu.

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 16:24
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 16:28
Fatura kesmeyi bile beceremedi! CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ ve İGDAŞ'tan 'tek fatura' rezilliği

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraklerinden İGDAŞ ve İSKİ yeni bir rezillikle daha gündem oldu. İmamoğlu'nun göreve gelmesinden bu yana rezillikleriyle gündemden düşmeyen İSKİ ve İGDAŞ'ın son vukuatı 'bu kadar olmaz' dedirtti.

İstanbul'da yaşayan bir vatandaş evine gelen fatura karşısında neye uğradığını şaşırdı. Gelen faturada hem İGDAŞ'a hemde İSKİ'ye ait bilgilerin yer aldığı görüldü. Su ve doğalgaza ait bilgiler aynı faturaya yazılırken her fırsatta liyakatten dem vuran İmamoğlu'nun işleri hangi vasıfsızların ve beceriksizlerin eline bıraktığı da gözler önüne serildi.

Alay konusu oldu

Gözlerine inanamayan vatandaş, kendisine gelen faturayı sosyal medya hesabından paylaşarak duruma tepki gösterirken İBB iştiraklerinin bunu yapmayı nasıl becerdiği ise merak konusu oldu.

Fatura kesmeyi dahi doğru düzgün beceremeyen CHP idaresindeki İBB iştiraklerini ti'ye alan vatandaşlar, 'İSKİ'de işler kötü herhalde, komşu İGDAŞ'dan ödünç fatura almışlar', 'Böyle tasarruf görmedim, helal olsun' şeklinde yorumlarda bulundu.



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