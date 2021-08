Cinsel tacizle suçlanıyordu! New York Valisi istifa kararı aldı!

CNN'in haberine göre; Cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa kararı alan Cuomo'nun yerine Vali Yardımcısı Hathy Hochul, Andrew Cuomo'nın yerine geçecek. Andrew Cuomo, hakkındaki azil soruşturmasını "siyasi" olarak nitelendirse de görevden ayrıldığını açıkladı.



'ADALETSİZ OLDUĞUNA İNANIYORUM'



Cuomo, "Doğma büyüme New Yorkluyum. Ben savaşçıyım ve içgüdülerim bu tartışmayı savaşarak aşmak yönünde, çünkü bunun tamamen siyasi olduğuna inanıyorum, bunun adaletsiz olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.



CUOMO HAKKINDAKİ TACİZ İDDİALARI



Vali Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat'ta "Medium" adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti. New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett da 63 yaşındaki Vali'nin kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.



Fotoğrafçı Anna Ruch (33), New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti. Cuomo da 28 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, bazı davranışlarının "istenmeyen flört" olarak yanlış yorumlandığını, etrafındakilere daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını belirterek özür dilemiş ancak istifa etmeyi düşünmediğini kaydetmişti. Ana Liss ve Karen Hinton adlı iki eski çalışan da 7 Mart'ta Wall Street Journal'a, Cuomo'nun kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu anlatmıştı. "Times Union" gazetesinde 10 Mart'taki haberde de kimliği açıklanmayan bir kadın, 2020 sonlarında Cuomo'nun kendisini valilik konutuna çağırıp uygunsuz şekilde dokunduğunu öne sürmüştü.