CHP'li siyasetçilere çekiliş kıyağı! Aynı AVM'den art arda araba kazandılar

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşinin ve CHP'li siyasetçi Mehtap Özcan Mısırlıoğlu'nun art arda aynı AVM'den araba kazandığı ortaya çıktı.



CHP'Lİ BAŞKAN ÖZCAN'IN EŞİ KAZANDI



Milat Gazetesi'nden Özlem Doğan'ın haberine göre, Bolu'daki ‘14 Burda Alışveriş Merkezi'nin, 2017'de alışveriş yapan müşterilerinin arasında düzenlediği otomobil çekilişini dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili, şu an Bolu Belediye Başkanı olan Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan kazandı. Özcan, Audi A3 marka otomobilin sahibi oldu.







Bir diğer araba çekilişini kazanan CHP'li siyasetçi ise Mehtap Özcan Mısırlıoğlu. CHP'li Mısırlıoğlu,partinin 2014 yılında yerel seçimlerde Bolu Belediye Başkan adayıydı. AVM'nin 2018'deki çekilişinde 70 bin 460 kişi arasından son model Opel Corsa marka araba kazandı.





