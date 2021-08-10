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Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı..

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 21:17
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 21:17
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

DAYANIŞMA İÇİN TEŞEKKÜR

Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.


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