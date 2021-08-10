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Bahşiş için akılalmaz yöntem! Gelin arabasının önünü trenle kesti!

Bahşiş için akılalmaz yöntem! Gelin arabasının önünü trenle kesti!

Van'ın Özalp ilçesinde iki makinist, yoldan geçen düğün konvoyunun önünü bahşiş için trenle kesti. Olayın görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Paylaşımlar kısa sürede büyük beğeni aldı..

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 18:12
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 18:13
Bahşiş için akılalmaz yöntem! Gelin arabasının önünü trenle kesti!

Geçtiğimiz gün Özalp ilçesinde iki makinist düğün konvoyundan bahşiş almak için sıra dışı bir yöntem kullandı.

Van Kapıköy Gümrük Kapısı güzergahı üzerinde çalışan tren, hemzemin geçide yaklaştığında makinistin düğün konvoyunu görmesiyle durdu.

Trenin durmasıyla iki makinist lokomotifinden dışarı çıktı. Konvoydakilerden bahşiş isteyen makinistler, bahşişi aldıktan sonra güzergahlarına devam etti. Olayın görüntüleri daha sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Paylaşımlar kısa sürede büyük beğeni aldı.







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