ATA AÖF Yaz Okulu Sınavı Ne Zaman? ATA AÖF Yaz Okulu Ders Seçimi Nasıl Yapılır?

ATA AÖF yaz okulu ders seçimleri başladı. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ders seçimi kayıt işlemleri 26 Temmuz- 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kayıt işlemini gerçekleştiren öğrenciler ise ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? sorusunun cevabını arıyor. Peki, ATA AÖF yaz okulu ne zaman? ATA AÖF yaz okulu ders seçimi nasıl yapılır?







ATA AÖF Yaz Okulu Sınavı Ne Zaman?



ATA AÖF Yaz Okulu Dersleri Nelerdir?



Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi açıklamaları doğrultusunda bu yıl ATA AÖF yaz okulu sınavlarının tarihi belli oldu. Bu yıl ATA AÖF yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek. Bu sebeple koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek olan sınavlara öğrenciler sınav merkezlerinde giriş yapacak. Peki, AİşteAcil Durum ve Afet PsikolojisiAcil Durum ve Afet Yönetimine GirişAcil Hasta BakımıAcil Servis Araçları EğitimiAcil Yardım ve Kurtarma ÇalışmasıAdalet Meslek EtiğiAdli Sosyal HizmetAfet ve Acil Durum MevzuatıAfetlerde HaberleşmeAfetlerde Halk Sağlığı HizmetleriAfetlerde İlk ve Acil Yardım YönetimiAfetlerde İnsan Kaynakları YönetimiAfetlerde Risk ve Kriz YönetimiAile EğitimiAile SosyolojisiAilelerle Sosyal HizmetAlternatif TurizmAnadolu UygarlıklarıAnayasa HukukuArama ve Kurtarma BilgisiArapça IArapça IIArapça IIIArapça IVAraştırma Yöntem ve TeknikleriAraştırma Yöntem ve Teknikleri IAraştırma Yöntem ve Teknikleri IIAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIAvukatlık ve Noterlik Hukuku BilgisiAydınlanma FelsefesiBanka MuhasebesiBebeklik Döneminde GelişimBilgi SosyolojisiBilgisayar DonanımıBina ve Yapım BilgisiBina Yönetim SistemleriBina Yönetimi ve Site İşletmeciliğiBireylerle Sosyal HizmetBiyoistatistikBlok UygulamaBlok Uygulama IBlok Uygulama IIBorçlar HukukuBüro YönetimiCeza HukukuCeza Muhakemesi HukukuCezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku BilgisiÇağdaş Felsefe AkımlarıÇağdaş Psikoloji AkımlarıÇağdaş Sanat Akımları ve ModaÇağdaş Sosyoloji KuramlarıÇağdaş Toplumsal SüreçlerÇağdaş Yönetim TeknikleriÇağrı Merkezi Yönetimi IÇağrı Merkezi Yönetimi IIÇağrı Merkezi Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme TeknikleriÇağrı Merkezleri İçin Temel Satış TeknikleriÇalışma İlişkileri ve EtikÇalışma Ortamında Risk EtmenleriÇevre PolitikalarıÇocuk BeslenmesiÇocuk Edebiyatı ve MedyaÇocuk Gelişimi IÇocuk Gelişimi IIÇocuk Gelişimi UygulamalarıÇocuk Psikolojisi ve Ruh SağlığıÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıÇocuk ve DramaÇocuk ve OyunÇoklu Ortam UygulamalarıDağıtım Kanalları PlanlamasıDavranış BilimleriDemokrasi ve İnsan HaklarıDepolama ve Envanter YönetimiDış Ticaret BelgeleriDış Ticaret FinansmanıDış Ticaret İşlemleri MuhasebesiDış Ticaret İşlemleri YönetimiDış Ticaret TeşvikleriDış Ticarette Yazışma TeknikleriDijital Kültür ve Sosyal MedyaDijital Ses ve Görüntü Düzenleme TeknikleriDin Eğitimi ve Din Hizmetlerinde RehberlikDin PsikolojisiDin SosyolojisiDoğada Yaşam ve Hayatta KalmaDoğal Afetler ve Afet YönetimiDosyalama ve ArşivlemeDönem Sonu Muhasebe İşlemleriEğitim SosyolojisiEkip Çalışması ve LiderlikElektrik ve Metal İşlerinde İSGEmlak Komisyonculuğu TeknikleriEndüstri SosyolojisiEngellilik ve Sosyal HizmetEpidemiyolojiErgonomiEskiçağ Anadolu TarihiEskiçağ Mezopotamya-Mısır TarihiEstetik ve Sanat FelsefesiE-TicaretEtiketleme ve İşaretlemeFelsefeFinansal Hizmet PazarlamasıFinansal YönetimFizyopatolojiFotoğraf ve Video Proje GeliştirmeFotoğrafçılık TürleriGayrimenkul Değerleme İlkeleriGayrimenkul MevzuatıGazeteciliğe GirişGelişim PsikolojisiGelişme SosyolojisiGenel Antrenman BilgisiGenel MuhasebeGenel Sanat TarihiGenel TurizmGerontolojik Sosyal HizmetGıda Güvenliğinin Temel PrensipleriGıda ve Personel HijyeniGirişimcilik ve Küçük İşletmelerGiysi KonstrüksiyonuGörme BiçimleriGörsel EstetikGörsel İletişim TasarımıGörsel Programlama IGörsel Programlama IIGöstergebilimGrafik Tasarım TarihiGrafik TasarımıGruplarla Sosyal HizmetGümrük İşlem ve UygulamalarıGümrük MevzuatıGündelik Yaşam SosyolojisiGünümüz Fıkıh ProblemleriGüvenlik Tedbirleri ve SistemleriGüvenlik ve Acil Durum ProsedürleriGüvenlik YönetimiHaber Toplama ve Yazma TeknikleriHaberleşme ve Seyrüsefer SistemleriHadisHadis Tarihi ve UsulüHalk SağlığıHalkla İlişkilerHalkla İlişkiler KampanyalarıHalkla İlişkiler YazarlığıHalkla İlişkilerde Strateji ve PlanlamaHalkla İlişkilerde Uygulama TeknikleriHareketli Görüntü TarihiHarita Bilgisi ve Coğrafi Bilgi SistemleriHasta ve Çalışan GüvenliğiHastalıklar BilgisiHastane Bilgi SistemleriHava Yolu TaşımacılığıHava Yolu YönetimiHavaalanı Donanım ve FaaliyetleriHavacılık Bakım YönetimiHavacılık Emniyeti ve GüvenliğiHavacılık KurallarıHayat ve Hayat Dışı SigortalarHayvan Davranışları ve RefahıHukuk Dili ve Adli YazışmaHukuk ve Suç SosyolojisiHukukun Temel Kavramlarıİcra ve İflas Hukukuİçerik Yönetim Sistemiİdare Hukukuİdari Yargıİkna ve İkna Psikolojisiİktisada Girişİletişim Hukukuİletişim Kuramlarıİletişim Tarihi ve Sosyolojisiİletişim ve Halkla İlişkilerİletişimde Hedef Kitleİletişime Girişİlk Dönem İslam Tarihiİlk Müslüman Türk Devletleriİlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleriİmar Hukukuİnsan Anatomisi ve Kinesiyolojiİnsan Davranışı ve Sosyal Çevre Iİnsan Davranışı ve Sosyal Çevre IIİnsan Hakları ve Sosyal Hizmetİnsan Kaynakları Yönetimiİnsan Kaynaklı Afetler ve Yönetimiİnsan ve Toplum Felsefesiİnşaat Muhasebesiİnternet Programcılığı Iİnternet Programcılığı IIİslam Ahlak Esaslarıİslam Düşünce Tarihiİslam Hukukuna Girişİslam İbadet Esaslarıİslam İnanç Esaslarıİslam Kurumları ve Medeniyetiİslam Mezhepleri Tarihiİslam Sanatları Tarihiİslam Tarihi Iİslam Tarihi IIİstatistiğe Girişİstatistik Analizİş Güvenliği Mevzuatıİş Hijyeniİş Hukukuİş Kazaları ve İSG'de Temel Önlemlerİş Sağlığı ve Güvenliğiİş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleriİşletim Sistemleriİşletme Bilimlerine Girişİşletme Finansmanıİşletmelerde Performans Yönetimiİthalat-İhracat TekniğiKalem Mevzuatı ve Tebligat Hukuku BilgisiKamera Aydınlatma ve Çekim TeknikleriKameramanlıkKamu MaliyesiKamu YönetimiKamu Yönetiminde Güncel YaklaşımlarKat Hizmetleri YönetimiKaynaştırma EğitimiKelama GirişKimyasal Maddeler ve TehlikeleriKişilerarası İletişimKlasik Sosyoloji KuramlarıKongre Fuar YönetimiKostüm TarihiKriminolojiKriz YönetimiKurtarma Araçları EğitimiKurumlar SosyolojisiKurumsal Bilgi YönetimiKurumsal İletişim YönetimiKültür SosyolojisiKültürlerarası İletişimKüreselleşme KuramlarıLaboratuvar Teknikleri ve PrensipleriLojistiğe GirişLojistik Maliyet AnaliziLojistik YönetimiMaden ve Yapı İşlerinde İSGMakina ve TeçhizatMakro iktisatMali Hukuk BilgisiMali Tablolar AnaliziMaliyet Muhasebesi IMaliyet Muhasebesi IIMantıkMarka YönetimiMasaüstü YayıncılıkMatematik IMatematik IIMedeni Hukuk IMedeni Hukuk IIMedeni Usul HukukuMedya OkuryazarlığıMedya PlanlamasıMeslek HastalıklarıMeteorolojiMikro İktisatModa Tasarımına GirişModern MantıkMuhasebe DenetimiMüşteri İlişkileri YönetimiNesne Tabanlı Programlama INesne Tabanlı Programlama IIOfis UygulamalarıOkul Öncesi Eğitim Kurumlarında Program GeliştirmeOkul Öncesi Eğitimde Araç Gereç GeliştirmeOkul Sosyal HizmetiOlay Yönetim SistemiOrganizasyon GüvenliğiOrta Asya Türk TarihiOsmanlı Türkçesi IOsmanlı Türkçesi IIOtel İşletmeciliğiOyun Çocukluğu Döneminde GelişimÖğrenme ve Öğretme TeknikleriÖrgütsel DavranışÖrgütsel İletişimÖzel Eğitim IÖzel Eğitim IIÖzel Eğitimde Araç Gereç GeliştirmeÖzel Eğitimde Program GeliştirmeÖzel Gereksinimli Çocuklar ve EğitimiÖzel Güvenlik HukukuPara ve BankacılıkPatlayıcı-Parlayıcı Maddeler ve ÖnlemleriPazarlama AraştırmasıPazarlama İletişimiPazarlama İlkeleriPazarlama YönetimiProgramlama TemelleriProje YönetimiProtokol ve Sosyal Davranış KurallarıPsikiyatrik Sosyal HizmetPsikolojiRadyo- Televizyon Metin Yazarlığı ve HabercilikRadyo- Televizyonda Program Yapım ve YönetimRadyo ve Televizyonda Temel KavramlarRapor Yazma İlke ve TeknikleriReklam AnalizleriReklam FotoğrafçılığıReklam Kampanyaları ve Reklamcılık UygulamalarıReklam ve Reklam YazarlığıReklamcılığa GirişReklamda YaratıcılıkRekreasyon ve AnimasyonRekreasyona GirişRenk BilgisiRisk DeğerlendirmesiRisk YönetimiSağlık EkibiSağlık Ekonomisine GirişSağlık HukukuSağlık Kurumları ve Sosyal Güvenlik MevzuatıSağlık Kurumları YönetimiSağlık Kurumları Yönetimi ISağlık Kurumları Yönetimi IISağlık Kurumlarında Finansal YönetimSağlık Kurumlarında Maliyet YönetimiSağlık PlanlamasıSağlık SosyolojisiSanat SosyolojiisiSayısal FotoğrafSekreterlik BilgisiSermaye ve Para PiyasalarıSeyahat Acentacılığı ve Tur OperatörlüğüSigorta MuhasebesiSigortacılık UygulamalarıSilah BilgisiSivil Havacılığa GirişSivil Toplum ÖrgütleriSiyasal İletişimSiyaset BilimiSiyaset SosyolojisiSiyasi Düşünceler TarihiSiyasi TarihSosyal AntropolojiSosyal Bilimlerde Araştırma YöntemleriSosyal Güvenlik SistemiSosyal Hizmet Bilimine GirişSosyal Hizmet EtiğiSosyal Hizmet Kuram ve YaklaşımlarıSosyal Hizmet MevzuatıSosyal Hizmet TarihiSosyal Hizmet YönetimiSosyal Hizmette Bilişim TeknolojileriSosyal Hizmette Görüşme İlke ve TeknikleriSosyal PolitikaSosyal PsikolojiSosyolojiSosyoloji TarihiSosyolojiye GirişSözlü İletişim ve HitabetSponsorlukSpor Bilimlerine GirişSpor EkonomisiSpor Organizasyonları YönetimiSpor PazarlamasıSpor Tarihi ve OlimpizmSpor Tesisleri İşletmeciliğiSpor ve TurizmStratejik YönetimSuç Önleme ModelleriSuç SosyolojisiSuni Tohumlama ve Veteriner Doğum BilgisiSürü Sağlığı Yönetimi ve EkonomisiŞehircilikŞirketler MuhasebesiTapu ve Kadastro BilgisiTarih MetodolojisiTaşıma HukukuTaşımacılık SistemleriTedarik Zinciri YönetimiTefsirTefsir Tarihi ve UsulüTekstil Malzeme BilgisiTemel AnatomiTemel Bilgi TeknolojileriTemel Bilgi Teknolojileri ITemel Bilgi Teknolojileri IITemel FotoğrafçılıkTemel Harekât Hizmetleri ve RampTemel Hareket EğitimiTemel Kredi İşlemleriTemel MatematikTemel Sağlık BilgisiTemel Sigortacılık ve RiskTemel TasarımTemel Tasarım ITemel Tasarım IITemel Viroloji ve Viral HastalıklarTıbbi DökümantasyonTıbbi Kayıt ve Hastane OtomasyonuTıbbi Sosyal HizmetTıbbi TerminolojiTicaret HukukuTicari Bilgiler ve BelgelerToplumla Sosyal HizmetToplumsal EşitsizliklerToplumsal TabakalaşmaTurizm CoğrafyasıTurizm EkonomisiTurizm MevzuatıTurizm ve TanıtımTurizmde Mesleki İngilizceTüketici DavranışlarıTürk Dili ITürk Dili IITürk İslam EdebiyatıTürk Kültürü ve Medeniyeti TarihiTürk Siyasi HayatıTürk SosyologlarıTürk Vergi SistemiTürk Yönetim TarihiTürkiyenin Toplumsal ve Ekonomik YapısıTürkiyenin Toplumsal YapısıUçuş Teorisi ve Temel Uçak BilgisiUluslararası BankacılıkUluslararası Halkla İlişkilerUluslararası İktisatUluslararası PazarlamaÜretim YönetimiVergi HukukuVeri Tabanı Yönetim SistemleriVeteriner AnatomiVeteriner BiyokimyaVeteriner Dış Hastalıkları BilgisiVeteriner Farmakoloji ve ToksikolojiVeteriner FizyolojiVeteriner Genel PatolojiVeteriner Histoloji ve EmbriyolojiVeteriner İç Hastalıkları BilgisiVeteriner Mikrobiyoloji ve İmmünolojiVeteriner ParazitolojiWeb EditörüWeb Tasarımının TemelleriYabancı Dil IYabancı Dil IIYanma ve YangınYaşayan Dünya DinleriYazışma TeknikleriYem Bilgisi ve Hayvan BeslemeYeni Medyaya GirişYeni Medyaya ve Gazetecilik UygulamalarıYerel YönetimlerYerel Yönetimler ve Sosyal HizmetYerleşim SosyolojisiYiyecek İçecek Hizmetleri YönetimiYoksulluk ve Sosyal HizmetYolcu ve Yer HizmetleriYönetici AsistanlığıYönetim Bilimine GirişYönetim Bilişim SistemleriYönetim ve OrganizasyonZaman ve Toplantı YönetimiZootekni ve Genetikve daha fazlası verilen tarihler arasında gerçekleştirilmelidir.