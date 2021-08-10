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ATA AÖF Yaz Okulu Sınavı Ne Zaman? ATA AÖF Yaz Okulu Ders Seçimi Nasıl Yapılır?

ATA AÖF Yaz Okulu Sınavı Ne Zaman? ATA AÖF Yaz Okulu Ders Seçimi Nasıl Yapılır?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin yaz okulu kayıt tarihlerinde değişiklik yapıldı. Üniversite yaz okulu kaydı yapmak isteyen öğrencilerin çeşitli sebeplerden dolayı kaydını yapamaması durumunun önüne geçmek adına yaz okulu kayıt süreci uzatıldı. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? ATA AÖF yaz okulu ders seçimi nasıl yapılır?

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 14:14
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 14:22
ATA AÖF Yaz Okulu Sınavı Ne Zaman? ATA AÖF Yaz Okulu Ders Seçimi Nasıl Yapılır?

ATA AÖF yaz okulu ders seçimleri başladı. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ders seçimi kayıt işlemleri 26 Temmuz- 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kayıt işlemini gerçekleştiren öğrenciler ise ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? sorusunun cevabını arıyor. Peki, ATA AÖF yaz okulu ne zaman? ATA AÖF yaz okulu ders seçimi nasıl yapılır?


ATA AÖF Yaz Okulu Sınavı Ne Zaman?


Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi açıklamaları doğrultusunda bu yıl ATA AÖF yaz okulu sınavlarının tarihi belli oldu. Bu yıl ATA AÖF yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek. Bu sebeple koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek olan sınavlara öğrenciler sınav merkezlerinde giriş yapacak. Peki, ATA AÖF yaz okulu ders listesi nasıldır? İşte ATA AÖF yaz okulu dersleri



ATA AÖF Yaz Okulu Dersleri Nelerdir?


Acil Durum ve Afet Psikolojisi

Acil Durum ve Afet Yönetimine Giriş

Acil Hasta Bakımı

Acil Servis Araçları Eğitimi

Acil Yardım ve Kurtarma Çalışması

Adalet Meslek Etiği

Adli Sosyal Hizmet

Afet ve Acil Durum Mevzuatı

Afetlerde Haberleşme

Afetlerde Halk Sağlığı Hizmetleri

Afetlerde İlk ve Acil Yardım Yönetimi

Afetlerde İnsan Kaynakları Yönetimi

Afetlerde Risk ve Kriz Yönetimi

Aile Eğitimi

Aile Sosyolojisi

Ailelerle Sosyal Hizmet

Alternatif Turizm

Anadolu Uygarlıkları

Anayasa Hukuku

Arama ve Kurtarma Bilgisi

Arapça I

Arapça II

Arapça III

Arapça IV

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri I

Araştırma Yöntem ve Teknikleri II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi

Aydınlanma Felsefesi

Banka Muhasebesi

Bebeklik Döneminde Gelişim

Bilgi Sosyolojisi

Bilgisayar Donanımı

Bina ve Yapım Bilgisi

Bina Yönetim Sistemleri

Bina Yönetimi ve Site İşletmeciliği

Bireylerle Sosyal Hizmet

Biyoistatistik

Blok Uygulama

Blok Uygulama I

Blok Uygulama II

Borçlar Hukuku

Büro Yönetimi

Ceza Hukuku

Ceza Muhakemesi Hukuku

Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku Bilgisi

Çağdaş Felsefe Akımları

Çağdaş Psikoloji Akımları

Çağdaş Sanat Akımları ve Moda

Çağdaş Sosyoloji Kuramları

Çağdaş Toplumsal Süreçler

Çağdaş Yönetim Teknikleri

Çağrı Merkezi Yönetimi I

Çağrı Merkezi Yönetimi II

Çağrı Merkezi Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Çağrı Merkezleri İçin Temel Satış Teknikleri

Çalışma İlişkileri ve Etik

Çalışma Ortamında Risk Etmenleri

Çevre Politikaları

Çocuk Beslenmesi

Çocuk Edebiyatı ve Medya

Çocuk Gelişimi I

Çocuk Gelişimi II

Çocuk Gelişimi Uygulamaları

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk ve Drama

Çocuk ve Oyun

Çoklu Ortam Uygulamaları

Dağıtım Kanalları Planlaması

Davranış Bilimleri

Demokrasi ve İnsan Hakları

Depolama ve Envanter Yönetimi

Dış Ticaret Belgeleri

Dış Ticaret Finansmanı

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

Dış Ticaret Teşvikleri

Dış Ticarette Yazışma Teknikleri

Dijital Kültür ve Sosyal Medya

Dijital Ses ve Görüntü Düzenleme Teknikleri

Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik

Din Psikolojisi

Din Sosyolojisi

Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma

Doğal Afetler ve Afet Yönetimi

Dosyalama ve Arşivleme

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

Eğitim Sosyolojisi

Ekip Çalışması ve Liderlik

Elektrik ve Metal İşlerinde İSG

Emlak Komisyonculuğu Teknikleri

Endüstri Sosyolojisi

Engellilik ve Sosyal Hizmet

Epidemiyoloji

Ergonomi

Eskiçağ Anadolu Tarihi

Eskiçağ Mezopotamya-Mısır Tarihi

Estetik ve Sanat Felsefesi

E-Ticaret

Etiketleme ve İşaretleme

Felsefe

Finansal Hizmet Pazarlaması

Finansal Yönetim

Fizyopatoloji

Fotoğraf ve Video Proje Geliştirme

Fotoğrafçılık Türleri

Gayrimenkul Değerleme İlkeleri

Gayrimenkul Mevzuatı

Gazeteciliğe Giriş

Gelişim Psikolojisi

Gelişme Sosyolojisi

Genel Antrenman Bilgisi

Genel Muhasebe

Genel Sanat Tarihi

Genel Turizm

Gerontolojik Sosyal Hizmet

Gıda Güvenliğinin Temel Prensipleri

Gıda ve Personel Hijyeni

Girişimcilik ve Küçük İşletmeler

Giysi Konstrüksiyonu

Görme Biçimleri

Görsel Estetik

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Programlama I

Görsel Programlama II

Göstergebilim

Grafik Tasarım Tarihi

Grafik Tasarımı

Gruplarla Sosyal Hizmet

Gümrük İşlem ve Uygulamaları

Gümrük Mevzuatı

Gündelik Yaşam Sosyolojisi

Günümüz Fıkıh Problemleri

Güvenlik Tedbirleri ve Sistemleri

Güvenlik ve Acil Durum Prosedürleri

Güvenlik Yönetimi

Haber Toplama ve Yazma Teknikleri

Haberleşme ve Seyrüsefer Sistemleri

Hadis

Hadis Tarihi ve Usulü

Halk Sağlığı

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler Kampanyaları

Halkla İlişkiler Yazarlığı

Halkla İlişkilerde Strateji ve Planlama

Halkla İlişkilerde Uygulama Teknikleri

Hareketli Görüntü Tarihi

Harita Bilgisi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Hasta ve Çalışan Güvenliği

Hastalıklar Bilgisi

Hastane Bilgi Sistemleri

Hava Yolu Taşımacılığı

Hava Yolu Yönetimi

Havaalanı Donanım ve Faaliyetleri

Havacılık Bakım Yönetimi

Havacılık Emniyeti ve Güvenliği

Havacılık Kuralları

Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar

Hayvan Davranışları ve Refahı

Hukuk Dili ve Adli Yazışma

Hukuk ve Suç Sosyolojisi

Hukukun Temel Kavramları

İcra ve İflas Hukuku

İçerik Yönetim Sistemi

İdare Hukuku

İdari Yargı

İkna ve İkna Psikolojisi

İktisada Giriş

İletişim Hukuku

İletişim Kuramları

İletişim Tarihi ve Sosyolojisi

İletişim ve Halkla İlişkiler

İletişimde Hedef Kitle

İletişime Giriş

İlk Dönem İslam Tarihi

İlk Müslüman Türk Devletleri

İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri

İmar Hukuku

İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynaklı Afetler ve Yönetimi

İnsan ve Toplum Felsefesi

İnşaat Muhasebesi

İnternet Programcılığı I

İnternet Programcılığı II

İslam Ahlak Esasları

İslam Düşünce Tarihi

İslam Hukukuna Giriş

İslam İbadet Esasları

İslam İnanç Esasları

İslam Kurumları ve Medeniyeti

İslam Mezhepleri Tarihi

İslam Sanatları Tarihi

İslam Tarihi I

İslam Tarihi II

İstatistiğe Giriş

İstatistik Analiz

İş Güvenliği Mevzuatı

İş Hijyeni

İş Hukuku

İş Kazaları ve İSG'de Temel Önlemler

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

İşletim Sistemleri

İşletme Bilimlerine Giriş

İşletme Finansmanı

İşletmelerde Performans Yönetimi

İthalat-İhracat Tekniği

Kalem Mevzuatı ve Tebligat Hukuku Bilgisi

Kamera Aydınlatma ve Çekim Teknikleri

Kameramanlık

Kamu Maliyesi

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar

Kat Hizmetleri Yönetimi

Kaynaştırma Eğitimi

Kelama Giriş

Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri

Kişilerarası İletişim

Klasik Sosyoloji Kuramları

Kongre Fuar Yönetimi

Kostüm Tarihi

Kriminoloji

Kriz Yönetimi

Kurtarma Araçları Eğitimi

Kurumlar Sosyolojisi

Kurumsal Bilgi Yönetimi

Kurumsal İletişim Yönetimi

Kültür Sosyolojisi

Kültürlerarası İletişim

Küreselleşme Kuramları

Laboratuvar Teknikleri ve Prensipleri

Lojistiğe Giriş

Lojistik Maliyet Analizi

Lojistik Yönetimi

Maden ve Yapı İşlerinde İSG

Makina ve Teçhizat

Makro iktisat

Mali Hukuk Bilgisi

Mali Tablolar Analizi

Maliyet Muhasebesi I

Maliyet Muhasebesi II

Mantık

Marka Yönetimi

Masaüstü Yayıncılık

Matematik I

Matematik II

Medeni Hukuk I

Medeni Hukuk II

Medeni Usul Hukuku

Medya Okuryazarlığı

Medya Planlaması

Meslek Hastalıkları

Meteoroloji

Mikro İktisat

Moda Tasarımına Giriş

Modern Mantık

Muhasebe Denetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Nesne Tabanlı Programlama I

Nesne Tabanlı Programlama II

Ofis Uygulamaları

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Program Geliştirme

Okul Öncesi Eğitimde Araç Gereç Geliştirme

Okul Sosyal Hizmeti

Olay Yönetim Sistemi

Organizasyon Güvenliği

Orta Asya Türk Tarihi

Osmanlı Türkçesi I

Osmanlı Türkçesi II

Otel İşletmeciliği

Oyun Çocukluğu Döneminde Gelişim

Öğrenme ve Öğretme Teknikleri

Örgütsel Davranış

Örgütsel İletişim

Özel Eğitim I

Özel Eğitim II

Özel Eğitimde Araç Gereç Geliştirme

Özel Eğitimde Program Geliştirme

Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimi

Özel Güvenlik Hukuku

Para ve Bankacılık

Patlayıcı-Parlayıcı Maddeler ve Önlemleri

Pazarlama Araştırması

Pazarlama İletişimi

Pazarlama İlkeleri

Pazarlama Yönetimi

Programlama Temelleri

Proje Yönetimi

Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları

Psikiyatrik Sosyal Hizmet

Psikoloji

Radyo- Televizyon Metin Yazarlığı ve Habercilik

Radyo- Televizyonda Program Yapım ve Yönetim

Radyo ve Televizyonda Temel Kavramlar

Rapor Yazma İlke ve Teknikleri

Reklam Analizleri

Reklam Fotoğrafçılığı

Reklam Kampanyaları ve Reklamcılık Uygulamaları

Reklam ve Reklam Yazarlığı

Reklamcılığa Giriş

Reklamda Yaratıcılık

Rekreasyon ve Animasyon

Rekreasyona Giriş

Renk Bilgisi

Risk Değerlendirmesi

Risk Yönetimi

Sağlık Ekibi

Sağlık Ekonomisine Giriş

Sağlık Hukuku

Sağlık Kurumları ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

Sağlık Kurumları Yönetimi

Sağlık Kurumları Yönetimi I

Sağlık Kurumları Yönetimi II

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim

Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi

Sağlık Planlaması

Sağlık Sosyolojisi

Sanat Sosyolojiisi

Sayısal Fotoğraf

Sekreterlik Bilgisi

Sermaye ve Para Piyasaları

Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü

Sigorta Muhasebesi

Sigortacılık Uygulamaları

Silah Bilgisi

Sivil Havacılığa Giriş

Sivil Toplum Örgütleri

Siyasal İletişim

Siyaset Bilimi

Siyaset Sosyolojisi

Siyasi Düşünceler Tarihi

Siyasi Tarih

Sosyal Antropoloji

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Sosyal Güvenlik Sistemi

Sosyal Hizmet Bilimine Giriş

Sosyal Hizmet Etiği

Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları

Sosyal Hizmet Mevzuatı

Sosyal Hizmet Tarihi

Sosyal Hizmet Yönetimi

Sosyal Hizmette Bilişim Teknolojileri

Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri

Sosyal Politika

Sosyal Psikoloji

Sosyoloji

Sosyoloji Tarihi

Sosyolojiye Giriş

Sözlü İletişim ve Hitabet

Sponsorluk

Spor Bilimlerine Giriş

Spor Ekonomisi

Spor Organizasyonları Yönetimi

Spor Pazarlaması

Spor Tarihi ve Olimpizm

Spor Tesisleri İşletmeciliği

Spor ve Turizm

Stratejik Yönetim

Suç Önleme Modelleri

Suç Sosyolojisi

Suni Tohumlama ve Veteriner Doğum Bilgisi

Sürü Sağlığı Yönetimi ve Ekonomisi

Şehircilik

Şirketler Muhasebesi

Tapu ve Kadastro Bilgisi

Tarih Metodolojisi

Taşıma Hukuku

Taşımacılık Sistemleri

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tefsir

Tefsir Tarihi ve Usulü

Tekstil Malzeme Bilgisi

Temel Anatomi

Temel Bilgi Teknolojileri

Temel Bilgi Teknolojileri I

Temel Bilgi Teknolojileri II

Temel Fotoğrafçılık

Temel Harekât Hizmetleri ve Ramp

Temel Hareket Eğitimi

Temel Kredi İşlemleri

Temel Matematik

Temel Sağlık Bilgisi

Temel Sigortacılık ve Risk

Temel Tasarım

Temel Tasarım I

Temel Tasarım II

Temel Viroloji ve Viral Hastalıklar

Tıbbi Dökümantasyon

Tıbbi Kayıt ve Hastane Otomasyonu

Tıbbi Sosyal Hizmet

Tıbbi Terminoloji

Ticaret Hukuku

Ticari Bilgiler ve Belgeler

Toplumla Sosyal Hizmet

Toplumsal Eşitsizlikler

Toplumsal Tabakalaşma

Turizm Coğrafyası

Turizm Ekonomisi

Turizm Mevzuatı

Turizm ve Tanıtım

Turizmde Mesleki İngilizce

Tüketici Davranışları

Türk Dili I

Türk Dili II

Türk İslam Edebiyatı

Türk Kültürü ve Medeniyeti Tarihi

Türk Siyasi Hayatı

Türk Sosyologları

Türk Vergi Sistemi

Türk Yönetim Tarihi

Türkiyenin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı

Türkiyenin Toplumsal Yapısı

Uçuş Teorisi ve Temel Uçak Bilgisi

Uluslararası Bankacılık

Uluslararası Halkla İlişkiler

Uluslararası İktisat

Uluslararası Pazarlama

Üretim Yönetimi

Vergi Hukuku

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Veteriner Anatomi

Veteriner Biyokimya

Veteriner Dış Hastalıkları Bilgisi

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji

Veteriner Fizyoloji

Veteriner Genel Patoloji

Veteriner Histoloji ve Embriyoloji

Veteriner İç Hastalıkları Bilgisi

Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji

Veteriner Parazitoloji

Web Editörü

Web Tasarımının Temelleri

Yabancı Dil I

Yabancı Dil II

Yanma ve Yangın

Yaşayan Dünya Dinleri

Yazışma Teknikleri

Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme

Yeni Medyaya Giriş

Yeni Medyaya ve Gazetecilik Uygulamaları

Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet

Yerleşim Sosyolojisi

Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet

Yolcu ve Yer Hizmetleri

Yönetici Asistanlığı

Yönetim Bilimine Giriş

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim ve Organizasyon

Zaman ve Toplantı Yönetimi

Zootekni ve Genetik



AÖF Yaz okulu ders seçimi ve daha fazlası verilen tarihler arasında gerçekleştirilmelidir.

Ata Aöf Yaz Okulu Ders Seçimleri Ne Zaman?Ata Aöf Yaz Okulu Dersleri Nelerdir?Ata Aöf Yaz Okulu Ne Zaman?


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