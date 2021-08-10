"Askerimiz nerede?" diyenler iyi okuyun! "Mehmetçik'ten 'Yeşil vatan' savunması! Havadan, karadan ve denizden kesintisiz müdahale...

"Mehmetçik nerede?" diye algı yapanlar kafalarını kuma gömedursun, kahraman askerlerimiz Yeşil Vatan için canını dişine taktı. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçları orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 872 saat uçuş gerçekleştirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait çıkarma gemileri de yangın söndürme çalışmalarına katkı verdi, mahsur kalan yüzlerce kişinin güvenli bölgelere naklini sağladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar da valiliklerin talebi üzerine Hatay, Isparta, Denizli ve İzmir'in Urla ilçelerindeki orman yangınlarının söndürülmesi ve sonrasındaki soğutma çalışmalarında yoğun görev aldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçları orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 872 saat uçuş gerçekleştirdi.
Yurdun güney ve batı bölgelerinde çıkan orman yangınları ile mücadeleye Türk Silahlı Kuvvetleri de önemli katkı sağladı.
'Yeşil vatan'ın korunmasında, ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli çalışmalar yürüten Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele operasyonlarından Mavi Vatan savunmasına kadar birçok görevi başarıyla yerine getiren insansız hava araçlarını (İHA), orman yangınlarıyla mücadelede de yoğun kullandı.
Söndürme faaliyetleri tamamlanan alanlarda yeniden başlayan yangınların mevkileri, devam eden yangınların sınırları ve ilerleme istikametleri hassas koordinat ile anlık olarak ilgili merkezlere bildirilirken, bu faaliyetler kapsamında İHA'lar bugüne kadar 872 saat uçuş gerçekleştirdi.
Bunlarla birlikte yangın bölgelerinde, 5 çıkarma gemisi, 1 karakol gemisi ile 4 helikopterin yanı sıra 50 araç ve 600'den fazla personel görev aldı.