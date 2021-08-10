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"Askerimiz nerede?" diyenler iyi okuyun! "Mehmetçik'ten 'Yeşil vatan' savunması! Havadan, karadan ve denizden kesintisiz müdahale...

"Askerimiz nerede?" diyenler iyi okuyun! "Mehmetçik'ten 'Yeşil vatan' savunması! Havadan, karadan ve denizden kesintisiz müdahale...

"Mehmetçik nerede?" diye algı yapanlar kafalarını kuma gömedursun, kahraman askerlerimiz Yeşil Vatan için canını dişine taktı. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçları orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 872 saat uçuş gerçekleştirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait çıkarma gemileri de yangın söndürme çalışmalarına katkı verdi, mahsur kalan yüzlerce kişinin güvenli bölgelere naklini sağladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar da valiliklerin talebi üzerine Hatay, Isparta, Denizli ve İzmir'in Urla ilçelerindeki orman yangınlarının söndürülmesi ve sonrasındaki soğutma çalışmalarında yoğun görev aldı.

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 11:47
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 12:04

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçları orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 872 saat uçuş gerçekleştirdi.

Yurdun güney ve batı bölgelerinde çıkan orman yangınları ile mücadeleye Türk Silahlı Kuvvetleri de önemli katkı sağladı.

'Yeşil vatan'ın korunmasında, ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli çalışmalar yürüten Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele operasyonlarından Mavi Vatan savunmasına kadar birçok görevi başarıyla yerine getiren insansız hava araçlarını (İHA), orman yangınlarıyla mücadelede de yoğun kullandı.



Söndürme faaliyetleri tamamlanan alanlarda yeniden başlayan yangınların mevkileri, devam eden yangınların sınırları ve ilerleme istikametleri hassas koordinat ile anlık olarak ilgili merkezlere bildirilirken, bu faaliyetler kapsamında İHA'lar bugüne kadar 872 saat uçuş gerçekleştirdi.

Bunlarla birlikte yangın bölgelerinde, 5 çıkarma gemisi, 1 karakol gemisi ile 4 helikopterin yanı sıra 50 araç ve 600'den fazla personel görev aldı.



GÖKTÜRK UYDULARINDAN ANLIK GÖRÜNTÜ


Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uyduları Göktürk-1 ve Göktürk-2 de Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Keşif Uydu Tabur Komutanlığına bağlı uydular tarafından çekilen görüntüler, yangınla mücadele eden bakanlıklar ile ilgili kurumlara da gönderildi, görüntülerle çalışmaların yönlendirilmesine katkı sağlandı.

Bunların yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterler, yangında mahsur kalanlara yönelik keşif ve arama-kurtarma uçuşları gerçekleştirdi.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait çıkarma gemileri de yangın söndürme çalışmalarına katkı verdi, mahsur kalan yüzlerce kişinin güvenli bölgelere naklini sağladı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar da valiliklerin talebi üzerine Hatay, Isparta, Denizli ve İzmir'in Urla ilçelerindeki orman yangınlarının söndürülmesi ve sonrasındaki soğutma çalışmalarında yoğun görev aldı.



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