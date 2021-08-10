Amerikan istihbaratının ülkedeki gazetecileri dinlediği öne sürüldü!

Amerikan Fox haber kanalı sunucularından Tucker Carlson'ın ABD istihbaratının kendisini dinlediğine yönelik iddiasının ardından müfettişler harekete geçti.



İstihbarat servisi olan Ulusal Güvenlik Ajansı müfettişleri soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Carlson çeşitli iddialarda bulundu



Amerikan başkanı Joe Biden'ın sık sık eleştiren Carlson, Biden yönetiminin gazetecileri dinlediğini programının yayından kaldırılması için de istihbaratın kendisine karşı koz aradığını ileri sürdü.



Carlson, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın kendisini gözetlediğini ekranlardan uzaklaştırmak için iletişimlerini sızdırmayı planladığını bir ihbarcı aracılığıyla öğrendiğini söyledi.



Olay ABD gündeminde geniş yer buldu



ABD Ulusal Güvenlik Ajansı ise iddiaları reddederek Carlson'ın Amerikan istihbaratının hedefi olmadığını açıkladı.



Ajans, istihbarat çalışmalarının yurt dışı odaklı olduğu ve Amerikan vatandaşlarının dinlenmesi için mahkeme kararı olması gerektiğini vurguladı.



Gazetecilerin Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından dinlendiğine dair iddialar ABD gündeminde geniş yer buldu.



Ajans'ta görevli müfettişler iddiaların araştırılması için soruşturma başlatıldığını duyurdu.



FOX Haber kanalı ise konuya ilişkin sessizliğini koruyor.