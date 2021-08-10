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Almanya'da aşı yaptırmayana Covid-19 testi ücretli olacak!

Almanya'da aşı yaptırmayana Covid-19 testi ücretli olacak!

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile mücadelede aralıksız sürüyor. Aşıların hızla devreye girmesiyle birçok olası vefatın önüne geçildiği konusunda hem fikir olan bilim insanları herkesi aşı olmaya davet ediyor. Öte yandan hükümetlerde aşı konusunda kararsız olanlara karşı farklı önlemler almaya başladı. Bir önlemde Almanya'dan geldi. Başbakan Angela Merkel, aşı olmaya teşvik etmek amacıyla 11 Ekim tarihinden itibaren aşı olmayanlara yapılacak Covid-19 testlerinin ücretli olacağını söyledi. .

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 19:54
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 20:37
Almanya'da aşı yaptırmayana Covid-19 testi ücretli olacak!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 eyalet başkanı ile telekonferans yoluyla bir araya geldi. Zirvede, sonbahar ve kış ayları için düşünülen yeni korona stratejileri ve sel felaketinden zarar görenlere yapılacak yardımlar ele alındı.

TESTLER ÜCRETLİ OLARAK YAPILACAK

Zirvede, Almanya'da aşı olmayanlar üzerindeki baskıyı artırılmasına karar verildi. Buna göre aşı olmayanlar daha sıkı test kurallarına tabi tutulacak ve 11 Ekim'den itibaren ücretsiz olarak yapılan Covid-19 testleri artık ücretli olarak yapılacak. Hamileler, çocuklar, 18 yaş altı gençler ve hastalığından dolayı aşı yaptıramayanlar ücretli test uygulamasından muaf tutulacağı belirtildi.

AŞI OLMAYANLAR KAPALI ALANLARA TESTSİZ GİREMEYECEK

Eyaletlerde 7 günlük insidans değerlerinin 35'i geçtiği durumlarda, aşı olanlar ve hastalığı geçirenler hariç herkes, hastane ve huzurevi ziyareti, restoranlar, oteller, spor salonları, kuaförler gibi kapalı alanlar için Covid-19 testi yaptırmak zorunda olacak ve test ücretini kendileri ödeyecek. İnsidans değerlerinin 35'in altında seyrettiği durumlarda eyaletler bu kuralları askıya alabilecek.

NÜFUSUN YÜZDE 55,1'İ AŞILANDI

Merkel, şu ana kadar nüfusun yüzde 55,1'inin Covid-19'a karşı tamamen aşılandığını ve bunun yeterli olmadığını belirtti. Başbakan Merkel, yaşlılar arasında aşılama oranlarından övgüyle söz ederken, genel aşılama hızının yavaşlamış olmasından şikayet ederek, vatandaşlardan arkadaşlarını aşıya teşvik etmelerini istedi.


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