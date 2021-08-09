2021 DGS Sonuçları Açıklandı DGS Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı

ÖSYM tarafından Temmuz ayında gerçekleştirilen DGS sınav maratonunun sonuna gelindi. Ön lisans seviyesini lisans seviyesine çıkarmak isteyen adayların katılım gerçekleştirdiği DGS sınav sonuçlarına sayılı günler kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme kurumu tarafından düzenlenen DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS sonuçları açıklandı mı? İşte 2021 DGS sonuçları….









DGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?



DGS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?



2021-2022 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek olan yerleştirmelerde DGS 2021 sonuçları ÖSYM tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda duyurulacak. ÖSYM'nin DGS kılavuzunda yer verdiği bilgiye göre 2021 DGS sınav sonuçlarının 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor. Peki,DGS 2021 tercihleri konusunda ÖSYM tarafından herhangi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih tarihi konusunda resmi açıklama yapılması bekleniyor. 2021 DGS tercihleri ve yerleştirme işlemi sırasında öğrencilerin yeterli puana sahip olması ve tercih işlemlerini doğru bir şekilde gerçekleştirmesi son derece önemlidir.Öğrencilerden gelenvesoruları ÖSYM tarafından bu şekilde cevaplandırılmıştır.