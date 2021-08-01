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Yaşar Cinbaş Manavgat yangınında şehit oldu: Son görüntüleri yürek burktu!

Yaşar Cinbaş Manavgat yangınında şehit oldu: Son görüntüleri yürek burktu!

Antalya Manavgat'taki yangına müdahale eden Yaşar Cinbaş, alevlerin arasında kalarak şehit oldu. Kahramanın, yangına müdahale ettiği anlarda çekilen son görüntüleri ise yürek burktu…

Güncel / 1 Ağustos 2021 Pazar 10:46
Yaşar Cinbaş Manavgat yangınında şehit oldu: Son görüntüleri yürek burktu!

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında içinde bulunduğu arazözde hayatını hayatını kaybeden orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın yangınla mücadele ederken çekilen son görüntüsü ortaya çıktı.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, mesai arkadaşlarıyla birlikte alevlere müdahale ettiği görülüyor.

Orman Genel Müdürlüğü, şehit Yaşar Cinbaş'ın görüntülerini ,'Canı pahasına mücadelesini ilelebet yaşatacağız. Yeşil vatan sana minnettar' notuyla paylaştı.





NE OLMUŞTU?


Antalya Manavgat'ta geçtiğimiz günlerde başlayan orman yangını birçok mahallede etkisini sürdürmüştü. Yangının etkili olduğu yerlerden Gebece Mahallesi ve yangını ensesinde hisseden Ahmetler Mahallesi'nde bulunan evler boşaltılmıştı.

Gebece Mahallesi Güğlendibi Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunan arazöz alevler arasında kalırken, arazözde görevli 4 kişilik yangın ekibinden 2 kişiye ulaşılamamıştı.

Alevler arasından yaralı olarak çıkan araç sürücüsü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

2 İŞÇİDEN ACI HABER GELDİ


Gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarında, Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın yanan arazöz içerisinde cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

4 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ


Aynı bölgede yangına müdahalede bulunan Volkan Altınkaya, Adem Uyanık, Yılmaz Ağaç ve Sercan Karadeniz isimli orman işçilerinin ise dumandan etkilenerek Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve gözlem altında bulunduruldukları bildirilmişti.


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