Türkiye Rusya Voleybol Maçı Ne Zaman? Türkiye Rusya Voleybol Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda? Türkiye Rusya Voleybol Maçı Canlı İzle

A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 4 maç geride bıraktı. 2 Galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 4 maç geride bırakılırken 5. Maç heyecanı başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı bu kez Rusya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Rusya Voleybol Maçı Ne Zaman? Türkiye Rusya Voleybol Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda? İşte Türkiye Rusya maçı hakkında detaylar…
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 TOKYO Olimpiyatları'nda ilk rakibi ve geçen senenin olimpiyat şampiyonu olan Çin'i 3-0 yenmesinin ardından İtalya, ABD ve Arjantin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları İtalya karşılaşmasını 3-1 kaybetti ve 29 Temmuz tarihinde yapılan ABD Türkiye maçını ise 3-2 kaybederek haneye 1 puan yazdı. 31 Temmuz tarihinde gerçekleşen Arjantin Türkiye maçında Arjantin'i 3-0 yenerek gruptan çıkan Filenin Sultanları son olarak Rusya ile karşı karşıya gelecek. Peki, merakla beklenen Türkiye Rusya Voleybol Maçı Ne Zaman? Türkiye Rusya Voleybol Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda?