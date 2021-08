Türkiye'de orman yangınlarında son durum! Manavgat'ta can kaybı 7'ye yükseldi

Türkiye'de 28-31 Temmuz tarihleri arasında çıkan 107 yangından 101'i kontrol altına alındı. Sabah saatlerinde Muğla Marmaris ve Köyceğiz'deki orman yangınlarına havadan mücahale yeniden başladı. Mersin Silifke ve Antalya Gazipaşa'daki yangınlar kontrol altına alındı.





İŞTE SAAT SAAT TÜRKİYE'DEKİ ORMAN YANGINLARINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ



16:12 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Manavgat'taki yangında, ikisi yeni toplam 7 can kaybımız var. Yangından etkilenen 507 kişiden 497'si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 10 kişinin tedavisi sürüyor. 34 adet 112 ambulansı, 15 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, 183 sağlık personeliyle olay yerindeyiz.



15.55 MANAVGAT'TA CAN KAYBI 7'YE YÜKSELDİ



Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu.



Alınan bilgiye göre, ilçede orman yangınının başladığı Kalemler Mahallesi'nde yaşayan Türk vatandaşı ile Alman eşinden haber alamayan yakınları yardım istedi.



Daha önce yanarak hasar gördüğü belirlenen evde yapılan incelemede çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.



Evdeki inceleme sürüyor.



14.56 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Antalya ili Kemer ilçesi Kuzdere mevkiinde 13:05 saatinde çıkan orman yangınına 13:10 itibarı ile ilk müdahale yapılmış, yangın 13:30 itibarı ile kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam ediyor.



13.12 MURAT KURUM: 257 KİŞİ HASAR TESPİTİ İÇİN SAHADA



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:



'Yangınla mücadelemizin 5'inci gününde devletimizin tüm imkânları, sahadaki ekip ve teçhizatımızla hasar tespit çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Seferberlik anlayışı içinde, bir ve beraber hareket ederek vatandaşlarımızın yanındayız.



Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla ve Kilis'te sahadaki 257 kişilik ekibimiz ve mobil laboratuvarlarımızla, teknolojinin tüm imkanlarıyla hasar tespit çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.



ANTALYA MANAVGAT; Hasar tespit çalışmalarımızı 33 mahallenin 30'unda tamamladık, 3 mahallede devam ediyoruz. 2.331 binada 768 konut, 38 ticarethane, 224 ahır ve 416 diğer hane; toplam 1.446 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkık olduğunu tespit ettik.



MUĞLA MARMARİS; 74 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Siteler, Armutalan, Bayır, İçmeler ve Turunç Mahallelerindeki hasar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz.



MERSİN; İl genelinde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Aydıncık'ta 57, Silifke'de 20 bina olmak üzere toplam 77 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik.



ADANA; Kozan ve Aladağ ilçelerine bağlı 6 köyde 1.605 haneyi boşaltmıştık, dün itibarıyla Adana genelindeki hasar tespit çalışmalarımızı da tamamladık. Aladağ'da 24 ve Kozan'da 37 olmak üzere toplam 61 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik.



Yangından etkilenen tüm köylerimize, mahallelerimize ekiplerimizle gidiyor; incelemelerimizi aralıksız yürütüyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 7/24 esasıyla çalışarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek, yaralarımızı el birliğiyle saracağız.'



12.30 EMNİYET'TEN AÇIKLAMA: KİN VE NEFRET POMPALAYANLARA KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ



Son günlerde, ülkemizde büyük bir toplumsal üzüntüye ve mağduriyetlere sebep olan orman yangınları ile ilgili olarak sosyal medya platformlarında;



Başka ülkelerde gerçekleşmiş orman yangınlarına ilişkin görüntüler olmasına rağmen ülkemizde meydana gelmiş gibi yansıtılan,



Birtakım film sahnelerinden alınan,



Ülkemizde yaşanan ancak eski tarihli olduğu bilinen yangınlara ait görüntüler tekrar gündeme taşınarak dezenformasyon faaliyetleri yürütülmektedir.



Bu tür faaliyetler, vatandaşlarımız üzerinde daha büyük bir üzüntüye sebebiyet vermekte,



ayrıca sahada büyük bir özveriyle ve gayretle mücadele eden ilgili personelin ve gönüllülerin emeğine de halel getirmektedir.



Sosyal medya platformlarında bu tür dezenformasyon faaliyetleri yürüterek halk arasında korku ve panik yaratan; halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine alenen kin ve düşmanlığa tahrik eden,



Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılayıcı nitelikte paylaşımda bulunan şahıslar yapılan çalışmalar sonucu tespit edilmekte ve gecikmeksizin adli mercilere gönderilerek gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.



Türk polis teşkilatı olarak, her alanda olduğu gibi sanal ortamda da suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur



11.30 MANAVGAT'TAKİ YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR



Antalya'nın Manavgat ilçesinde süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



İlçenin 4 farklı bölgesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıyor.



Yoğun şekilde müdahale edilen yangın, Taşağıl Mahallesi'nde etkisini artırdı.



Uçak, helikopter, arazöz ve iş makineleriyle etkin bir çalışmanın yürütüldüğü bölgede, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Bölge halkı da söndürme çalışmalarına katılanlara destek oluyor.



Alev ve dumanın metrelerce yüksekliğe çıkması drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yangının boyutu bir kez daha ortaya çıktı.



11.04 112 ORMAN YANGINININ 107'Sİ KONTROL ALTINDA



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınının 107'sini kontrol altına aldık. Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.



10.45 Bakan Pakdemirli: Muğla Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.



09.54 MUĞLA MARMARİS VE KÖYCEĞİZ'DE HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI



Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 4 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde etkili oldu.



Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen 12 helikopter ve 3 uçak, yangınlara havadan müdahale ediyor.



Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına destek veriyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.



Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.



09.45 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Antalya Gazipaşa yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.



09.27 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Mersin Silifke'de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı. Böylece Mersin'de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu. Soğutma çalışmaları devam ediyor.



'3 UÇAK 9 HELİKOPTER'



Daha önce yaptığı açıklamada Marmaris'teki yangına müdahalenin devam ettiğini anlatan Pakdemirli, 'Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ediyoruz. Aktif sahada tüm teknolojiyi kullanan bir kurumuz. Tahmin ediyorum kamuda bizim kadar başka teknolojiyi kullanan kurum da yoktur' diye konuştu.



NEM UYARISI!



Hava sıcaklıklarına da değinen Pakdemirli, '1 Ağustos'ta saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım' dedi.



Teşkilat olarak her zaman fidan dikimine önem verdiklerine dikkati çeken Pakdemirli, '5,5 milyar fidan dikmiş bir teşkilatın başı olarak ilk yağmurlarla bir giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz' diye konuştu.



THK'nin uçaklarına ilişkin soruya Pakdemirli, 'Artık eskimiş, miadı dolmuş herhangi bir uçağı kullanma lüksümüz yok. Bir ağaca paha biçemeyiz' karşılığını verdi.



MUĞLA'DA DURUM KRİTİK



Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler Bodrum ilçesinin Gökpınar Mahallesi'ne ulaştı.



Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangına müdahale için, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter, çok sayıda yangın söndürme aracı ve ekiplerce devam ediliyor.



Rüzgarın etkisiyle mahalledeki yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangında, bazı evler alevlerin arasında kaldı. Vatandaşların zarar görmemesi için mahalle sakinleri tahliye edildi.



Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor. Yangın havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



BODRUM'DA İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ



Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bodrum'a bağlı 60 hanenin bulunduğu Gökpınar Mahallesi ile 85 haneli Mazı Mahallesi ve Armutçuk mevkisine ulaştı.



Yangın nedeniyle 2 mahallenin büyük kısmı tahliye edilirken, alevlere çok sayıda ekip müdahalede bulunuyor.



Çevredekilerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.



2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ



Yangınla mücadele sürerken Manavgat'tan acı haber geldi. Manavgat'ta Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında orman yangınına müdahale eden arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı. Arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.



Bölgede yapılan araştırma sonucu 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.



ANTALYA MANAVGAT'TA YOĞUN MÜDAHALE SÜRÜYOR



Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangınlarına gün içinde havadan yoğun müdahale devam ediyor.



İlçedeki Ulualan mevkisinde kurulan Manavgat Yangın Yönetim Merkezi alanında, yangına müdahale etmek için hava araçları hazır bekletiliyor.



Pilotlar ve ekipleri, günün ağarmasıyla hava araçlarının başına geçerek gerekli bütün hazırlıkları tamamlıyor.



Alevleri söndürmek için su tankları, yangın bölgesine en yakın su kaynağı olan deniz, gölet, baraj ve havuzdan dolduruluyor.



Ardından uçak ve helikopterler gün içinde birçok iniş kalkış yaparak yangına müdahale ediyor. İki saatte bir yakıt ikmali yapan ekipler, gün batımına kadar aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.