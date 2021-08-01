Terör örgütü PKK yangınları üstlendi ama CHP'den hala ses yok!

Türkiye'de 28-31 Temmuz tarihleri arasında çıkan 107 yangından 101'i kontrol altına alındı. Sabah saatlerinde Muğla Marmaris ve Köyceğiz'deki orman yangınlarına havadan müdahale yeniden başladı. Mersin Silifke ve Antalya Gazipaşa'daki yangınlar kontrol altına alındı. Müdahaleler ve gelişmeler hız kesmeden sürerken PKK yangınları üstlendi. Ancak CHP'den herhangi bir ses halen çıkmadı.
Türkiye'yi hüzne boğan, 28 Temmuz 2021'den itibaren ülkenin batı kanadını saran yangın felaket devam ediyor. Pek çok bölgede yapılan müdahaleler sonuç verse de ynagının durdurulamadığı noktalar halen var.
Tüm bu gelişmeler olurken terör örgütü PKK'ya bağlı 'Ateşin Çocukları' yangınları üstlendi. CHP'den başka Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere hiçbir isimden tek bir açıklama bile gelmemesi dikkatleri çekti.