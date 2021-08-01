Terör örgütü PKK yangınları üstlendi ama CHP'den hala ses yok!

Türkiye'yi hüzne boğan, 28 Temmuz 2021'den itibaren ülkenin batı kanadını saran yangın felaket devam ediyor. Pek çok bölgede yapılan müdahaleler sonuç verse de ynagının durdurulamadığı noktalar halen var.



Tüm bu gelişmeler olurken terör örgütü PKK'ya bağlı 'Ateşin Çocukları' yangınları üstlendi. CHP'den başka Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere hiçbir isimden tek bir açıklama bile gelmemesi dikkatleri çekti.