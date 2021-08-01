Terör örgütü PKK yangın felaketini üstlendi! Peki Gezi'deki sanatçılar niye sessiz?

Türkiye'de 28-31 Temmuz tarihleri arasında çıkan 107 yangından 101'i kontrol altına alındı. Sabah saatlerinde Muğla Marmaris ve Köyceğiz'deki orman yangınlarına havadan müdahale yeniden başladı. Mersin Silifke ve Antalya Gazipaşa'daki yangınlar kontrol altına alındı. Müdahaleler ve gelişmeler hız kesmeden sürerken PKK yangınları üstlendi. Halkın problemleriyle yakından ilgilendiklerini söyleyen, Gezi'de en ön sıralarda yer alan 'sanatçılar' neden hala sessiz merak konusu.
Türkiye'yi hüzne boğan, 28 Temmuz 2021'den itibaren ülkenin batı kanadını saran yangın felaket devam ediyor. Pek çok bölgede yapılan müdahaleler sonuç verse de ynagının durdurulamadığı noktalar halen var.
Tüm bu gelişmeler olurken terör örgütü PKK'ya bağlı 'Ateşin Çocukları' yangınları üstlendi. Halkın sanatçısıyız diyerek Gezi gibi pek çok olayda ön sıralarda yer alan 'sanatçılar' konuyla ilgili sitem içeren tek bir satır bile yazmadı. Yangın felaketinin terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilmiş olmasına bu sanatçıların sessiz kalması tepki çekti.