Terör örgütü PKK yangın felaketini üstlendi! Peki Gezi'deki sanatçılar niye sessiz?

Türkiye'yi hüzne boğan, 28 Temmuz 2021'den itibaren ülkenin batı kanadını saran yangın felaket devam ediyor. Pek çok bölgede yapılan müdahaleler sonuç verse de ynagının durdurulamadığı noktalar halen var.



Tüm bu gelişmeler olurken terör örgütü PKK'ya bağlı 'Ateşin Çocukları' yangınları üstlendi. Halkın sanatçısıyız diyerek Gezi gibi pek çok olayda ön sıralarda yer alan 'sanatçılar' konuyla ilgili sitem içeren tek bir satır bile yazmadı. Yangın felaketinin terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilmiş olmasına bu sanatçıların sessiz kalması tepki çekti.