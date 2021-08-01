Terör örgütü PKK dememek için kırk takla atanlar şimdi konuşun! Orman yangınlarını PKK'ya bağlı 'Ateşin Çocukları' üstlendi!

Antalya'nın Manavgat, Gündoğmuş ve Muğla'nın, Marmaris, Köyceğiz ile Milas ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Yangın bölgelerinde halk adeta seferber olurken bazı vatandaşlar itfaiyecilere yardım götürdü bazıları ise damacanayla su taşıdı. Türkiye'yi hüzne boğan orman yangınlarının sabotaj olduğu tartışılırken edinilen bilgiye göre yangınları, PKK'ya bağlı "Ateşin Çocukları" üstlendi.