Son Dakika Bodrumda Yangın Çıktı Bodrum Yangını Kontrol Altına Alındı mı? Son Dakika Bodrum Yangınında Can Kaybı

Bodrum'dan bir acı haber daha geldi! Türkiye'nin dört bir yanını saran orman yağını haberlerine bir yenisi daha eklenirken bu kez yerleşme mesafesine çok yakın bulunan bir yer ateşe verildi. Hain saldırılar sonucunda ortaya çıkan orman yangınları tüm Türkiye'nin nefesini kaybetmesine sebep oluyor. Peki, Bodrum yangını nerede çıktı? İşte son dakika Bodrum yangınından görüntüler…









Bodrum Yangını Nerede Çıktı?



Bodrum Yangınında Can Kaybı Var mı?

Bodrum yeni gelen orman yangını haberi ile sarsıldı! İki gündür devam eden orman yangınlarına bir yenisi daha eklenirken tüm Türkiye büyük bir sarsıntı yaşadı. Pek çok kişinin içinin yanmasına sebep olan Bodrum yangını bu kez yerleşim merkezine 150 metre mesafede başlatıldı. Kumbahçe mahallesi içmeler yolu güzergahında başlayan orman yangınının sebebi henüz bilinmese de diğer orman yangınları gibi bu orman yangınının da hain bir saldırı sonucunda ortaya çıktığı düşünülüyor. Peki,Kumbahçe mahallesi içmeler yolu civarında çıkan orman yangınında can kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor. İtfaiye ekiplerinin bölgede yangın söndürme çalışmalarına devam ettiği belirtildi.İşte son dakika