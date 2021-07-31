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Son Dakika Bodrumda Yangın Çıktı Bodrum Yangını Kontrol Altına Alındı mı? Son Dakika Bodrum Yangınında Can Kaybı

Son Dakika Bodrumda Yangın Çıktı Bodrum Yangını Kontrol Altına Alındı mı? Son Dakika Bodrum Yangınında Can Kaybı

Türkiye’de orman yangınları devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları dört bir yandan sürdürülürken hain saldırılara bir yenisi daha eklendi. Gelen son dakika bilgileri doğrultusunda Bodrum’da yeni bir orman yangınının başlatıldığı duyuruldu. Peki, Bodrum yangını nerede çıktı? Bodrum yangını kontrol altına alındı mı? Son Dakika Bodrum yangınından görüntüler…

Güncel / 31 Temmuz 2021 Cumartesi 13:51
Son Dakika Bodrumda Yangın Çıktı Bodrum Yangını Kontrol Altına Alındı mı? Son Dakika Bodrum Yangınında Can Kaybı

Bodrum'dan bir acı haber daha geldi! Türkiye'nin dört bir yanını saran orman yağını haberlerine bir yenisi daha eklenirken bu kez yerleşme mesafesine çok yakın bulunan bir yer ateşe verildi. Hain saldırılar sonucunda ortaya çıkan orman yangınları tüm Türkiye'nin nefesini kaybetmesine sebep oluyor. Peki, Bodrum yangını nerede çıktı? İşte son dakika Bodrum yangınından görüntüler

Bodrum Yangını Nerede Çıktı?

Bodrum Yangını Nerede Çıktı?


Bodrum yeni gelen orman yangını haberi ile sarsıldı! İki gündür devam eden orman yangınlarına bir yenisi daha eklenirken tüm Türkiye büyük bir sarsıntı yaşadı. Pek çok kişinin içinin yanmasına sebep olan Bodrum yangını bu kez yerleşim merkezine 150 metre mesafede başlatıldı. Kumbahçe mahallesi içmeler yolu güzergahında başlayan orman yangınının sebebi henüz bilinmese de diğer orman yangınları gibi bu orman yangınının da hain bir saldırı sonucunda ortaya çıktığı düşünülüyor. Peki, Bodrum yangınında can kaybı var mı?

Bodrum Yangınında Can Kaybı Var mı?


Kumbahçe mahallesi içmeler yolu civarında çıkan orman yangınında can kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor. İtfaiye ekiplerinin bölgede yangın söndürme çalışmalarına devam ettiği belirtildi.



İşte son dakika Bodrum yangını görüntüleri

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