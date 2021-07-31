Son Dakika Bodrumda Yangın Çıktı Bodrum Yangını Kontrol Altına Alındı mı? Son Dakika Bodrum Yangınında Can Kaybı

Türkiye’de orman yangınları devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları dört bir yandan sürdürülürken hain saldırılara bir yenisi daha eklendi. Gelen son dakika bilgileri doğrultusunda Bodrum’da yeni bir orman yangınının başlatıldığı duyuruldu. Peki, Bodrum yangını nerede çıktı? Bodrum yangını kontrol altına alındı mı? Son Dakika Bodrum yangınından görüntüler…
Bodrum'dan bir acı haber daha geldi! Türkiye'nin dört bir yanını saran orman yağını haberlerine bir yenisi daha eklenirken bu kez yerleşme mesafesine çok yakın bulunan bir yer ateşe verildi. Hain saldırılar sonucunda ortaya çıkan orman yangınları tüm Türkiye'nin nefesini kaybetmesine sebep oluyor. Peki, Bodrum yangını nerede çıktı? İşte son dakika Bodrum yangınından görüntüler…