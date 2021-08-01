USD (Alış - Satış) : 8,41 - 8,43 EURO (Alış - Satış) : 10,01 - 10,03
Ana Sayfa.
Güncel
Otobüse gelince para yok! Ekrem'den yandaşa kıyak! Anket için bakın ne kadar harcayacak

Otobüse gelince para yok! Ekrem'den yandaşa kıyak! Anket için bakın ne kadar harcayacak

“İsrafı engelleyeceğiz” propagandasıyla koltuğa oturan ancak belediyenin kasasını tamtakır bırakan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son yaptığı ihaleyi de yandaşa verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütçe vermediği için yolda kalan otobüsleri yenileyemediği iddia edilen CHP'li İmamoğlu, anket ve araştırma için 382 bin TL'yi gözden çıkardı.

Güncel / 1 Ağustos 2021 Pazar 19:04
Otobüse gelince para yok! Ekrem'den yandaşa kıyak! Anket için bakın ne kadar harcayacak

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından “nimet” olarak nitelendirilen İstanbul, her gün yeni bir israf dalgası ile karşılaşıyor.

“İsrafı engelleyeceğiz” propagandasıyla koltuğa oturan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son yaptığı ihalede de yine İBB'nin parasını yandaşa peşkeş çekti.

Vatandaşların ittiği otobüsün bakımlarına verecek parası olmadığı iddia edilen CHP'li İmamoğlu, anket için 382 bin 586 liralık ihaleyi CHP yandaşı Panaliz Araştırma isimli şirkete verdi.



Referans hep CHP
CHP'li belediyelerden ihale alan Panaliz Araştırma şirketinin CHP'li belediyeler ve parti teşkilatları olması dikkat çekti.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı