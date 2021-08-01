Ormanlarımız yanarken Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu keyifte! Güya sahadan bildiriyorlar!

Odatv'de 2007 yılından bu yana Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Barış Pehlivan ile 2008 yılından bu yana Haber Müdürlüğü görevini yürüten Barış Terkoğlu Odatv'den ayrılmışlardı.



Son zamanlarda Türkiye'de pek çok bölgede meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak 'sahadan açıklama' yaptıklarını belirten Pehlivan ve Terkoğlu'nun, sosyal medyada yer alan keyifli pozları tepkilere yol açtı.



İşte tepkiye neden olan o fotoğraflar:











