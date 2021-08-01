O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Tedbirli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış, diğer bölgelerde ise sıcak hava dalgası etkili olacak.



MEVSİM NORMALLERİNİN 4 İLA 8 DERECE ÜZERİNE ÇIKACAK



Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.



MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE SEYREDECEK



Bölgede, sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.



Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 34-38, Yalova'da 30-32, Tekirdağ'da 31-32, Sakarya ve Kocaeli'nde 37-39, Kırklareli'nde 36-40, Edirne'de 38-41 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



SICAK ÇARPMASINA KARŞI UYARI



Hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11.00-16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.



VAN'DA SEL UYARISI



Van'ın doğu ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.



Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağı bölgede, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın Muş'ta 34, Hakkari'de 30, Bitlis'te 28 ve Van'da 27 derece olması bekleniyor.



Yağışların öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK YAĞIŞ



Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün sağanak ve gök gürültülü sağanağın Erzurum'un güney ve doğu ilçeleri, Kars ve Ardahan çevreleri, Ağrı ve Iğdır'ın güney kesimleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 34



İstanbul: Az bulutlu ve açık 35



İzmir: Az bulutlu ve açık 39



Adana: Az bulutlu ve açık 38



Antalya: Az bulutlu ve açık 41



Samsun: Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



Trabzon: Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28



Erzurum: Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39