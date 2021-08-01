Kabine Toplantısı ne zaman? Ağustos ayında yasaklar geri gelecek mi? Aşı olmayana kısıtlama uygulanacak mı 2021?

Gündemde yoğun bir şekilde, Kabine Toplantısı ne zaman? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Bayram sonrasında artan vaka ve vefat sayıları sonrası gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, vaka sayılarının gidişatını ve aşılamayla ilgili alınacak kararların Kabine Toplantısı'nda gözden geçirileceğini duyurmuştu. Bu açıklama sonrası milyonlarca vatandaş Kabine Toplantısı'na odaklanmış durumda. Peki, Ağustos ayında yasaklar geri gelecek mi? Yeniden sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman? İşte konu hakkında tüm detaylar ve son dakika gelişmeler!



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? 2 AĞUSTOS KABİNE TOPLANTISI YAPILACAK MI?



Yeni Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos Pazartesi toplanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.



BAKAN KOCA'DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 'Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiç birimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şuan için yok. Ama olmayacağı anlamına gelmez. Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi bu istemediğimiz sınıra yaklaştırır. Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.' açıklamasında bulundu.





AŞI OLMAYANA KISITLAMA GELECEK Mİ? BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI!



31 TEMMUZ KORONA VAKA SAYISI



İSTANBUL'DA AŞILAMADA SON DURUM NE?



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Çamlıca Camii'nde cuma namazı kılmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Artan vakalara, yeni tedbirlere ve aşı olmayanlara kısıtlama getirilip getirilmeyeceğine sorulara yanıt veren Erdoğan, ilk kabine toplantısında aşısızlara kısıtlama ve yeni tedbirlerin ele alınacağını söyledi.Tabi biz değişik zamanlarda değişik tedbirler açıkladık fakat çok değişik sesler yine çıktı. Dünyanın değişik yerlerinde bunlar hep böyle oldu.Şu anda bizde de ilk Kabine Toplantımızda bunları ele alacağız. 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Dünyada aşı yapacak ellerinde imkan ülkeler varken biz böyle bir sıkıntı yaşamadık. Bu noktada rahatız. Gerek Çin'den aldığımız aşı gerek Biontech tüm bunlarla beraber şu anda en sağlıklı şekilde bu mücadeleyi nasıl sürdürürüz buna bakacağız. Hastane noktasında sıkıntımız yok, çok çok aktif konumda bir ülkeyiz. İnşallah yapacağımız ilk Kabine Toplantısı'nda durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.Koronavirüs vaka sayısı, ölü sayısı, test sayısı ve iyileşen sayısı koronavirüs tablosunda yer alıyor. Peki Türkiye 31 Temmuz koronavirüs tablosunda vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?Türkiyede son 24 saatte 259 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 30 Temmuz itibarıyla toplam 13 milyon 295 bin 990 doz aşı yapıldığını bildirdi.Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:'Birinci doz 7 milyon 648 bin 991, ikinci doz 4 milyon 953 bin 361, üçüncü doz 693 bin 638, toplam 13 milyon 295 bin 990 doz aşı yapıldı. Dün yapılan 240 bin 36 doz aşının 56 bin 766 dozu ilk kez aşı olanlar. Haydi Sultanbeyli, Arnavutköy ve Sultangazi aşı oranımızı yükseltelim.'