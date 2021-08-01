Göktürk uyduları yangın felaketini böyle görüntüledi

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi.



Muğla'nın Marmaris ve Antalya'nın Manavgat ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.



Söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi.



Milli Savunma Bakanlığı paylaştı







Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı uydu fotoğraflarında yangının boyutu da gözler önüne serildi.



Söz konusu uydu görüntülerinin yangınla mücadele eden bakanlıklar ile ilgili kurumlara da gönderildiği öğrenildi.



Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün saat 13.05'de Armutalan Üntaş Sitesinin üst bölümünde başlayan orman yangını yüzlerce hektar alanda etkili oluyor.