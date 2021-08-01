Bu alçak zihniyet ne zaman son bulacak? Milli sporcuyu böyle haber yaptılar...

Toplumu ayrıştırmaya yönelik algı operasyonları ile bilinen Ajans Muhbir yeni bir skandala imza attı.



Son olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte erkekler 130 kiloda yarışan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i hedef alan site, Kayaalp'in final şansını kaçırması üzerine skandal bir başlıkla haberi servis etti.



Sosyal medyanın tepkisini çeken haber şu şekilde:





