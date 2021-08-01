USD (Alış - Satış) : 8,41 - 8,43 EURO (Alış - Satış) : 10,01 - 10,03
Ana Sayfa.
Güncel
Bodrum'da Mazı koyundan tahliye görüntüleri! Alevlerden kıl payı kaçtılar

Bodrum'da Mazı koyundan tahliye görüntüleri! Alevlerden kıl payı kaçtılar

Yangın nedeni ile mağdur olan vatandaşlar, Bodrum Mazı Mahallesi'nden tahliye edildi.

Güncel / 1 Ağustos 2021 Pazar 20:55
Bodrum'da Mazı koyundan tahliye görüntüleri! Alevlerden kıl payı kaçtılar

Yangın nedeni ile mağdur olan vatandaşlar, Bodrum Kaymakamlığı, güvelik güçleri ve Bodrum Otelciler Derneği BODER, Denizciler, Bodto destekleri ile Bodrum Mazı Mahallesi'nden yangın nedeniyle tahliye edildiler.

Görüntülerde kadın ve çocukların yangın alanında deniz yoluyla tahliye edildiği görülüyor.

Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden tahliye operasyonuna Bodrum dan çeşitli boyutlarda 18 tekne katıldı.

Gece yarısı Bodrum dan yola çıkarak Mazıya gelen tahliye teknelerinin tahliye yolculuğu Mazı sahilinde bulunan iskelerden teknelere binilmesi ile başladı. 1088 kişinin tahliye edildiği operasyonda 14 kopek, 7 kedi, 1 tavsan da tahliye edildi.

Tahliye edilen vatandaşla , güvenlik sebebi ile bu gece (1 gece) Bodrumda kalıp, pazartesi günü Mazıya geri dönüşleri planlandığı öğrenildi.
Bugün bodrum turizmi, yerel yönetimi, halkı ve tüm paydaşları ile kriz anında çok önemli bir işe imza atıldı. Az çok demeden birçok kurum ve kişinin desteği ile gerçekleşen tahliye sırasında sorun yaşanmadı.

Denizden ve karadan Bodruma gelen herkes, ekiple tarafından sorunsuz bir şekilde konaklama yerlerine yerleştirildiği öğrenildi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı