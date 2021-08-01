Bakan Derya Yanık afet bölgesinde açıkladı! 21 milyon TL'lik destek ulaştırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yangından etkilenen 5 ilimize acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için 11.000.000 TL daha kaynak aktarılacağını belirterek, "Böylece Bakanlık olarak toplam 21.000.000 TL destek ulaştırmış olacağız. Bölgedeki ihtiyaca göre desteklerimiz sürecek." dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Yanık paylaşımında, orman yangınlarından etkilenen 5 ilimiz için 11 milyon TL'lik daha kaynak aktarılacağını ifade etti.
Bakan Yanık paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yangından etkilenen 5 ilimize acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için 11.000.000 TL daha kaynak aktarıyoruz. Böylece Bakanlık olarak toplam 21.000.000 TL destek ulaştırmış olacağız. Bölgedeki ihtiyaca göre desteklerimiz sürecek." dedi.