Altun'dan Van'daki felaketle ilgili açıklama

Türkiye'de son günlerde meydana gelen felaketler herkesi derinden üzerken, felaketlere karşı çalışmalar devam ediyor. Son olarak Van'ın Başkale ilçesinde bulunan Esenyamaç köyünde sel falaketi yaşanmıştı.



"İHTİYAÇLARI EN KISA SÜREDE TEMİN EDİLECEKTİR"



Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Van'ın Başkale'ye bağlı Esenyamaç Köyü'nde yaşanan sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz, gerekli tüm çalışmaları hızla başlatmıştır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları en kısa sürede temin edilecektir" dedi.



"VAN'DA SEL FELAKETİ YAŞAYAN YETİŞTİRİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"



Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Pakdemirli, "Van'da sel felaketi yaşayan yetiştiricilerimizin yanındayız. Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız. Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.