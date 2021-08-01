2 Ağustos Pazartesi Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen 2020 Tokyo Olimpiyatları bu sene heyecanın doruklara çıkmasını sağladı. Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen 2020 Tokyo Olimpiyatlarında bugün pek çok sporcu çeşitli karşılaşmalar yaşayacak. İşte 1 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Olimpiyat programı
Tokyo 2020 Olimpiyatları heyecanla devam ederken bugünün karşılaşmaları merak konusu oldu. 2020 Yaz olimpiyatlarında 9. Gün büyük bir heyecanla başladı. Bu hafta Türk sporcuların çeşitli alanlarda karşılaşmaları gerçekleştirilecek. Peki, Tokyo Olimpiyatlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 1 Ağustos Pazar Tokyo 2020 Olimpiyat Programı