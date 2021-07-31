1 Ağustos Pazar Yayın Akışı 1 Ağustos Pazar Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 1 Ağustos Pazar TV’de Hangi Diziler Var 1 Ağustos Pazar Televizyonda Hangi Diziler Var? 1 Ağustos Yayın Akışı

Başarılı ve sık takipçisi olan televizyon kanallarında bir hafta daha yüksek bir enerjiyle bitiyor. Birbirinden farklı konulara sahip olan yarışma, film ve dizilerin yeni bölümlerinin seyircisiyle buluşacağı1 Ağustos Pazar günü hangi diziler var? 1 Ağustos 2021 Pazar günü yayın akışı…
1 Ağustos 2021 Pazar ATV Yayın Akışı
• 08.00 Buzul Çağı
• 10.99 Kalp Yarası
• 12.45 Maraşlı
• 15.55 Baş Belası
• 18.40 ATV Ana Haber
• 00.20 Golden Slumber
1 Ağustos 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı
• 07.00 Medcezir
• 08.45 Çizgi Film Kuşağı
• 09.15 Yüksek Sosyete
• 10.30 Erkenci Kuş
• 13.30 Güldüy Güldüy Show
• 15.45 Ada Masalı
• 18.45 Star Haber
• 20.00 Menajerimi Ara
• 00.15 Kazara Aşk
1 Ağustos 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı
• 06.00 Kalp Atışı
• 10.00 Pazar Sürprizi
• 13.00 Bir Şansım Olsa
• 14.30 Tarkan Güçlü Kahraman
• 16.15 Acı Tatlı Ekşi
• 20.00 Öldürme Arzusu
• 22.15 Görevimiz Tatil
1 Ağustos 2021 Pazar FOX TV Yayın Akışı
• 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
• 11.15 Kadının Eseri
• 12.30 Hayat Bayram Olsa
• 14.30 Kefaret
• 17.30 Son Yaz
• 19.00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
• 20.00 Sen Çal Kapımı
1 Ağustos 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı
• 05.45 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
• 06.55 Vuslat
• 10.35 Tozkoparan
• 12.20 Gönül Dağı
• 15.45 Masumlar Apartmanı
• 19.00 Ana Haber
• 20.00 Yabancı Sinema Hıçkırık
1 Ağustos 2021 Pazar Kanal 7 Yayın Akışı
• 06.30 Kanal 7'de Sabah
• 08.00 Dedem
• 10.00 Baba Evi
• 12.00 Bahar Kapıda
• 13.30 Beyaz Giyme Toz Olur
• 15.15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
• 16.00 Masum
• 18.00 Hafta Sonu Haberleri
• 19.00 Baş Tacım
• 21.30 Elimi Bırakma
• 00.40 Bahar Kapıda (Tekrar)
1 Ağustos 2021 Pazar TV8 Yayın Akışı
• 06.30 Oynat Bakalım
• 07.15 8'de Sağlık
• 08.30 Masterchef Türkiye
• 13.15 Doya Doya Moda
• 17.15 Masterchef Türkiye
• 20.00 Masterchef Türkiye
• 00.15 Dizi
• 02.00 Doya Doya Moda
Türkiye'nin en çok tercih edilen kanallarının 1 Ağustos 2021 yayın akışı
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