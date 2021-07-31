1 Ağustos Pazar Yayın Akışı 1 Ağustos Pazar Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 1 Ağustos Pazar TV’de Hangi Diziler Var 1 Ağustos Pazar Televizyonda Hangi Diziler Var? 1 Ağustos Yayın Akışı

Başarılı ve sık takipçisi olan televizyon kanallarında bir hafta daha yüksek bir enerjiyle bitiyor. Birbirinden farklı konulara sahip olan yarışma, film ve dizilerin yeni bölümlerinin seyircisiyle buluşacağı1 Ağustos Pazar günü hangi diziler var? 1 Ağustos 2021 Pazar günü yayın akışı…





1 Ağustos 2021 Pazar ATV Yayın Akışı



1 Ağustos 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı



1 Ağustos 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı



1 Ağustos 2021 Pazar FOX TV Yayın Akışı



1 Ağustos 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı



1 Ağustos 2021 Pazar Kanal 7 Yayın Akışı



1 Ağustos 2021 Pazar TV8 Yayın Akışı



• 08.00 Buzul Çağı• 10.99 Kalp Yarası• 12.45 Maraşlı• 15.55 Baş Belası• 18.40 ATV Ana Haber• 00.20 Golden Slumber• 07.00 Medcezir• 08.45 Çizgi Film Kuşağı• 09.15 Yüksek Sosyete• 10.30 Erkenci Kuş• 13.30 Güldüy Güldüy Show• 15.45 Ada Masalı• 18.45 Star Haber• 20.00 Menajerimi Ara• 00.15 Kazara Aşk• 06.00 Kalp Atışı• 10.00 Pazar Sürprizi• 13.00 Bir Şansım Olsa• 14.30 Tarkan Güçlü Kahraman• 16.15 Acı Tatlı Ekşi• 20.00 Öldürme Arzusu• 22.15 Görevimiz Tatil• 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu• 11.15 Kadının Eseri• 12.30 Hayat Bayram Olsa• 14.30 Kefaret• 17.30 Son Yaz• 19.00 FOX Ana Haber Hafta Sonu• 20.00 Sen Çal Kapımı• 05.45 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi• 06.55 Vuslat• 10.35 Tozkoparan• 12.20 Gönül Dağı• 15.45 Masumlar Apartmanı• 19.00 Ana Haber• 20.00 Yabancı Sinema Hıçkırık• 06.30 Kanal 7'de Sabah• 08.00 Dedem• 10.00 Baba Evi• 12.00 Bahar Kapıda• 13.30 Beyaz Giyme Toz Olur• 15.15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum• 16.00 Masum• 18.00 Hafta Sonu Haberleri• 19.00 Baş Tacım• 21.30 Elimi Bırakma• 00.40 Bahar Kapıda (Tekrar)• 06.30 Oynat Bakalım• 07.15 8'de Sağlık• 08.30 Masterchef Türkiye• 13.15 Doya Doya Moda• 17.15 Masterchef Türkiye• 20.00 Masterchef Türkiye• 00.15 Dizi• 02.00 Doya Doya ModaTürkiye'nin en çok tercih edilen kanallarının