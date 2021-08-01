1 Ağustos Pazar Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

Tokyo 2020 Olimpiyatları heyecanla devam ederken bugünün karşılaşmaları merak konusu oldu. 2020 Yaz olimpiyatlarında 9. Gün büyük bir heyecanla başladı. Bu hafta Türk sporcuların çeşitli alanlarda karşılaşmaları gerçekleştirilecek. Peki, Tokyo Olimpiyatlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 1 Ağustos Pazar Tokyo 2020 Olimpiyat Programı









1 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyatlarında Günün Programı



01.30 Golf03.10 Atletizm04.10 Bisiklet04.30 Yüzme05.00 Boks05.00 Güreş06.00 Yelken09.00 Tenis09.00 Kule Atlama11.00 Artistik Jimnastik11.00 Boks11.10 Basketbol- İspanya Slovenya12.15 Güreş12.30 Eskrim13..00 Atletizm13.40 Voleybol ABD- Arjantin Erkekler13.50 Halter14.30 BadmintonTRT Spor tarafından açıklanmıştır. İşte TRTSPOR ve TRTSPOR Yıldız ekranlarında yayınlanan müsabakaların saatleri ve müsabakalar listesi.