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1 Ağustos Pazar Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

1 Ağustos Pazar Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen 2020 Tokyo Olimpiyatları bu sene heyecanın doruklara çıkmasını sağladı. Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen 2020 Tokyo Olimpiyatlarında bugün pek çok sporcu çeşitli karşılaşmalar yaşayacak. İşte 1 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Olimpiyat programı

Güncel / 1 Ağustos 2021 Pazar 14:30
1 Ağustos Pazar Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

Tokyo 2020 Olimpiyatları heyecanla devam ederken bugünün karşılaşmaları merak konusu oldu. 2020 Yaz olimpiyatlarında 9. Gün büyük bir heyecanla başladı. Bu hafta Türk sporcuların çeşitli alanlarda karşılaşmaları gerçekleştirilecek. Peki, Tokyo Olimpiyatlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 1 Ağustos Pazar Tokyo 2020 Olimpiyat Programı



1 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyatlarında Günün Programı


01.30 Golf

03.10 Atletizm

04.10 Bisiklet

04.30 Yüzme

05.00 Boks

05.00 Güreş

06.00 Yelken

09.00 Tenis

09.00 Kule Atlama

11.00 Artistik Jimnastik

11.00 Boks

11.10 Basketbol- İspanya Slovenya

12.15 Güreş

12.30 Eskrim

13..00 Atletizm

13.40 Voleybol ABD- Arjantin Erkekler

13.50 Halter

14.30 Badminton

1 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları programı TRT Spor tarafından açıklanmıştır. İşte TRTSPOR ve TRTSPOR Yıldız ekranlarında yayınlanan müsabakaların saatleri ve müsabakalar listesi.

Tokyo Olimpiyatlarında Bugün Hangi Müsabakalar Var?1 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları Programı1 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyatlarında Günün Programı


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