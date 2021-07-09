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Zillet ittifakında kriz büyüyor! İYİ Parti'den iddialara cevap geldi!

Zillet ittifakında kriz büyüyor! İYİ Parti'den iddialara cevap geldi!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" açıklamasına ilişkin, "Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olması geçiyor. Sadece şunu söyleyebiliriz, onun gününe daha çok var. Bu konularda çok kolay anlaşılır, arada bir sürtüşme filan çıkmaz." dedi.

Güncel / 9 Temmuz 2021 Cuma 19:48
Zillet ittifakında kriz büyüyor! İYİ Parti'den iddialara cevap geldi!

Denizli'de temaslarda bulunan Aydın, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Koray Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" açıklamasıyla ilgili bir soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Her partide bulunan insanların gönlünden biri geçiyor. Bu doğal bir şey, eşyanın tabiatına aykırı bir durum yok. Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olması geçiyor. Sadece şunu söyleyebiliriz, onun gününe daha çok var. Bu konularda çok kolay anlaşılır, arada bir sürtüşme filan çıkmaz. Bütün partilerle ilgili söylüyorum.

2023 seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair tartışmalar gündemde sıcaklığını koruyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Cumhurbaşkanı adayı olmayı çok isterim' diyerek mesaj verirken, benzer bir açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da gelmişti. Kılıçdaroğlu, 'Ortak bir karar alınması durumunda Cumhurbaşkanı adayı olurum' diyerek yeşil ışık yakmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kuşoğlu, Cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. İYİ Parti ve HDP'nin bu çıkışı nasıl değerlendireceği merak ediliyor.

2023 SEÇİMLERİ ÖNCESİ MİLLET İTTİFAKI'NDA ADAY TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Cumhur İttifakı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağını ilk günden açıklarken, Millet İttifakı'nda Erdoğan'a rakip olacak aday konusunda tartışmalar sürüyor. İttifak ortak aday üzerinde dururken, her partinin kendi adayını çıkarması gerektiği görüşünü savunanlar da var.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin aday olmak istediğini bir canlı yayında açıkça ifade etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yine bir canlı yayında benzer şekilde, ortak karar alınması durumunda aday olmak istediğini aktarmıştı.

İTTİFAKIN ADAYI KILIÇDAROĞLU MU?

HDP'nin de destekleyeceği bir aday çıkarmak isteyen Millet İttifakı'nda kimin aday olacağına dair tartışmalar giderek alevleniyor. Bu konuda son açıklama CHP kanalından geldi. Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu Ankara'nın Çankaya İlçesinde parti binası açılışında vatandaşlara seslendi. Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını duyurdu.

"ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SEVGİ VE SAYGILARINI İLETİYORUM"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara'da Çankaya İlçe Başkanlığı binasının açılışında, "Sayın Genel Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve sayılarını iletiyorum." ifadelerini kullanmıştı...


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