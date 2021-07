Yunan tutuştu! 'Almanya Yunanistan'a karşı Türkiye'yi destekliyor'

Yunanistan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak tahriklerine devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya'dan Türkiye'ye denizaltı satışının durdurulmasını talep etti. Haziran ayında gerçekleşen bu talep karşısında Almanya'dan Yunanistan'a beklenmedik bir cevap geldi.





Ancak Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, satışın durdurulamayacağını, hatta ertelenemeyeceğini söyleyerek Yunanistan'ın talebini reddetti. Alman bakanlığına göre, altı tip U-214 denizaltısını inşa eden Thyssen şirketi, 2002 yılında imzalanan sözleşmeye bağlı kaldı.Haberde Türkiye'nin, hem süper güçlerin, hem de NATO'nun ve Rusya'nın onlarca yıldır rekabet ettiği hassas, stratejik bir alan olan, jeopolitik öneme sahip Doğu Akdeniz'de su altında da güçlenmeye başladığı dile getirildi.Yunan gazeteci Philip Chrysopoulos'un Greek Reporter için kaleme aldığı haberde, Atina'nın görmek isteyeceği son şeyin su altında güçlendirilmiş bir Türk Donanması olduğu ifadelerine yer verildi.Chrysopoulos, yazısına şöyle devam etti: 'Yunanistan'ın, AB'nin Ankara'ya askeri ambargo uygulanmasına yönelik taleplerine rağmen, Almanya bu konuda Türkiye'yi desteklemeye devam ediyor.'Bu hamlenin Türkiye'nin uluslararası askeri ve ekonomik arenada daha iyi ve daha geniş bir yer edinmesine kapı açacağının altını çizen yazıda, U-214 tipi Alman denizaltılarına dair bilgiler de yer aldı.Haberde bu denizaltıların, dizel motorunu besleyen oksijene erişmek için yüzeye çıkmak zorunda kalmadan çalışabildiğine yer verildi. Bu özellik sayesinde denizaltı haftalar boyunca görünmeden ve ses çıkarmadan su altında ilerleyebiliyor.Chrysopoulos'un haberinde ayrıca Yunanistan'ın, yeni Alman U-214 tipi denizaltılar harekete geçirildiğinde Türkiye'nin denizaltı gücünün artacağı için, Erdoğan'ın deniz cephaneliğini güçlendirmesini endişeyle izlediği ifade edildi.Chrysopoulos'un haberinde ayrıca Yunanistan'ın, yeni Alman U-214 tipi denizaltılar harekete geçirildiğinde Türkiye'nin denizaltı gücünün artacağı için, Erdoğan'ın deniz cephaneliğini güçlendirmesini endişeyle izlediği ifade edildi.Doğu Akdeniz'de 2020 yazında Türkiye karşısında paniğe kapılıp silahlanma yarışına giren Yunanistan, müttefiki Fransa'dan altısı yeni 18 Rafale savaş uçağı satın aldı.Yunan medyası, haftalarca yaklaşık 2,5 milyar dolara mal olan Rafale jetleriyle birlikte Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki hava üstünlüğünün el değiştirdiğini yazdı.İkinci el Rafale jetlerinin bu ay içinde Yunanistan'a teslim edilmesi beklenirken, Ta Nea gazetesi bugünkü sayısında akıl sınırlarını zorlayan bir haberi manşetinden verdi.'Türkler satın aldığımız jetleri nasıl kopyalıyor: Rafale'in sırlarını çalıyorlar' başlığıyla yer alan haberde, askeri casusluğun perde arkasının açığa çıkarıldığı ileri sürüldü.Haberinde ilk Rafale jetlerinin Temmuz ayı sonunda Yunanistan'a ulaşacağını kaydeden Ta Nea, ayrıca Katar'ın Atina'ya karşı Türkiye'ye yardım ettiğini de iddia etti.Anlaşmaya göre altı yeni Rafale uçağı 2022'de, kalan altı adet kullanılmış Rafale ise 2023'te teslim edilecek. Atina yönetiminin silahlanma programında ABD'den istenen F-35 jetleri de bulunuyor.Doğu Akdeniz'deki restleşmede açık şekilde Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD, yeni bir hamleye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl yaz mevsiminden bu yana neredeyse her hafta Yunan ordusuyla tatbikat yapan ABD, ayrıca dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Girit'teki Suda Üssü'ne gönderdi. Atina Büyükelçisi Goffrey Pyatt ise bulduğu her fırsatta Yunanistan'a desteğini gösterdi, savaş uçaklarına binip gezdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.Yunanistan 2020 bitmeden ABD'den resmi olarak F-35 jetleri istedi, Haziran 2021'e gelindiğinde ise ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı tarafından sunulan bir tasarı Atina'yı sevinçten çılgına çevirdi. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve Marco Rubio imzasını taşıyan tasarı, Washington ve Atina arasındaki askeri işbirliğini daha da artırmayı hedefliyor.Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve Marco Rubio imzasını taşıyan tasarı, Washington ve Atina arasındaki askeri işbirliğini daha da artırmayı hedefliyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Yunan ordusunun modernizesi için çabalarını artırması gerektiğini vurgulayan tasarı, Washington'ın donanma gemileri için de devreye girmesini gündeme getiriyor. Tasarıdaki en dikkat çekici yer ise, Türkiye için üretilen F-35 jetlerinin Yunanistan'a verilmesi oldu. Yunan medyası, 'ABD'den Türkiye'ye sesli mesaj' başlıklarıyla tasarıyı duyurdu.Doğu Akdeniz krizinin tırmanmasıyla ABD'nin arkasına gizlenen Yunanistan, Amerikan ordusuna ait savaş uçaklarını Türkiye sınırında uçurararak yeni bir skandala imza attı. ABD uçak gemileri ve savaş gemilerinin üssü haline gelen Girit'ten havalanan F-15 jetleri, Türkiye'nin silahlandırılmasını istediği Kos, Rodos ve Midilli gibi adaların üzerinde uçtu. Yerel medya, Poseidon's Rage 21 tatbikatı çerçevesinde gerçekleşen uçuşlarla Washington'ın Ankara'ya açık bir mesaj verdiğini ve Atina'nın yanında saf tuttuğunu yazdı.ABD F-15 jetleri Yunanistan'a ait F-16'larla kanat kanada uçtu, haberlerde tatbikat sırasında tüm Türk savaş uçaklarının Ege Denizi semalarında seyretmesinin engellendiği ileri sürüldü. Türkiye sınırına yakın konumdaki Ege adalarının üstünden alçak uçuşla geçen savaş uçaklarının sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, yerel medyada da kullanıldı.2021'in başından bu yana işbirliğini daha da artıran ABD ve Yunanistan orduları, neredeyse her hafta bir tatbikat gerçekleştiriyor ve söz konusu tatbikatların bazıları NATO bünyesinde.Yunan ordusu ABD, İsrail, Güney Kıbrıs ve Sırbistan'ın yer aldığı tatbikattan fotoğraflar paylaştı, Avlona'da düzenlenen ORION-21'i Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un izlediğini açıkladı.Yunanistan'ın Nisan ayı içerisinde yedi ülkeyle birlikte yürüttüğü INIOCHOS tatbikatında savaş uçakları peş peşe havalandı, Yunan medyası kendinden geçip Türkiye'yi hedef tahtasına koydu.İsrail'in F-18, ABD'nin F-16, Fransa'nın Rafale ve Mirage, Birleşik Arap Emirlikleri'nin F-16 gibi jetlerle katıldığı tatbikatta, savaş uçakları Yunanistan'ın batısındaki Andravida üssünde fil yürüyüşü gerçekleştirdi.22 Nisan'da sona eren tatbikatta İsrail F-18'leri ilk kez havalanırken, Yunan medyası Avrupa'nın en büyük hava tatbikatında savaş uçaklarının Lemnos'tan Meis ve Rodos'a kadar uçtuğunu yazdı.Jetlerin Andravida hava üssünden iki bin kalkış yaptığını aktaran yerel medya, ABD, İsrail, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Kanada ve Güney Kıbrıs savaş uçaklarının Ankara'ya mesaj verdiğini ileri sürdü.Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne Dışişleri Bakanı ve uçak gemisi gönderen ABD, Türkiye'yi tamamen karşısına alacak skandal bir adım atıyor. Yunan Kathimerini gazetesi, son bir yıl içinde Türkiye'ye gözdağı için çok sayıda tatbikata girişen ABD'nin Yunanistan'da askeri varlığını kalıcı olarak artırmaya hazırlandığını manşetten duyurdu. Habere göre, Yunanistan'a bir ordu yığmaya karar veren ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un stratejik hedefinde kalıcı ve dönüşümlü askeri üslerin kurulması var.Halihazırda Girit'teki Suda Üssü'nün yanı sıra kuzeydeki Dedeağaç limanını kullanan ABD ordusu, Larissa ve Stefanovikeio'daki hava üslerine de savaş uçaklarını indiriyor. Kathimerini, ABD'ye dört ayrı üs daha verileceğini ve Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'a seçim yapması için 22 seçenek sunacağını yazdı. Öne çıkan ilk yer, batıdaki Andravida hava üssü.Yunanistan'ın İsrail'den kiraladığı insansız hava araçlarıyla üs kurduğu Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası, ABD'nin gözünü diktiği adreslerden biri. Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde konuşlanan ABD özel kuvvetler askerleri için yedek üs olarak ise, kuzeydeki Selanik yakınlarında bulunan Rentina öne çıkıyor.ABD, birkaç hafta önce Yunan ordusunun özel kuvvetler askerlerine aralarında kablosuz iletişim cihazlarının da yer aldığı yüksek teknoloji ürünleri tedarik etti. Atina, Washington'a 9 milyon dolar ödedi.