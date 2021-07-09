Yarmolenko Fenerbahçe'nin Transfer Teklifini Kabul Etti! Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Yarmolenko Kimdir? Yarmolenko Kaç Yaşında? Flaş İddia

Fenerbahçe'den gelen son dakika transfer haberiyle sosyal medya çalkalandı! Beşiktaş'a gitmesi beklenen Yarmolenko'nun Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olmasıyla birlikte Fenerbahçe taraftarı heyecanlandı! Peki, Fenerbahçe'nin son dakika transferi Yarmolenko kimdir? Yarmolenko'nun oynadığı takımlar





Andriy Yarmolenko Kimdir?

Andriy Yarmolenko Kaç Yaşında?

Andriy Yarmolenko Nereli?



Andriy Yarmolenko Hangi Takımlarda Oynadı?



Andriy Yarmolenko, 23 Ekim 1989 Yılında Leningrad'da dünyaya gelmiştir. 1.89 boyunda olan Andriy Yarmolenko, futbol kariyerini kanat forvet olarak sürdürmektedir. Sağ kanatta aktif olarak futbol oynayan Andriy Yarmolenko, kariyer hayatına Desna U17'de başlamıştır. Sonrasında Dinamo Kiev, Bourssia Dortmund ve West Ham United takımlarında oynayan Adriy Yarmolenko son olarak Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşmıştır. Peki,Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şok transferi Andriy Yarmolenko 31 yaşındadır. Bu durumda Andriy Yarmolenko, Andriy Yarmolenko nereli? sorularına maruz kaldı.Fenerbahçe taraftarını sevindiren Andriy Yarmolenko Rusyalıdır.•Desna Çernigiv•Dinamo Kiev•Dinamo Kiev B•Desna U17•Borussia Dortmund•West Ham Unitedarasında yer almaktadır. Son dakika Beşiktaş kulübüne transfer olması beklenen Andriy Yarmolenko'nun Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olmasıyla sosyal medya çalkalandı!Fenerbahçe'ye son dakika transferi ile gelenbugünün en çok aratılanları arasına girmeyi başarmıştır.