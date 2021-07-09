Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sivrisinek kaşıntısı nasıl geçer? Sivrisinek alerjisi nedir? İşte sivrisinek ısırığına iyi gelen yöntemler…

Sivrisinek ısırığına iyi gelen yöntemler, özellikle yaz aylarında çoğu kişinin kurtarıcısı oluyor. Küçük ve kısa ömürlü canlı türleri olmalarına rağmen sivrisinek ısırığı oldukça rahatsız eden bir rahatsızlıktır. Sivrisinek ısırığı bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara bile sebep olabilir. Yaz mevsiminin en çok rahatsız eden yönü olan sivrisinek ısırığı çok rahatsız eden etkiler bırakabilir. Sivrisinek ısırığına iyi gelen yöntemler bu nedenle oldukça merak edilir. Peki sivrisinek ısırığı nasıl geçer? Sivrisinek ısırığı kaşıntısı nasıl geçer? Sivrisinek ısırığına iyi gelecek yöntemler nelerdir? Sivrisinek alerjisi nedir? Sizler için sivrisinek ısırığına dair tüm soruları yanıtladık.





SİVRİSİNEK ISIRIĞI KAŞINTISINA NE İYİ GELİR?



SİVRİSİNEK ISIRIĞINDAN KORUNMANIN YOLLARI



SİVRİSİNEK ALERJİSİ NEDİR?



SİVRİSİNEK ALERJİSİ BELİRTİLERİ



SİVRİSİNEK ALERJİSİ TEDAVİSİ NASILDIR?



Limon suyunun, sivrisinek kaşıntısı adına çok iyi geldiğini belirtmek mümkündür. Sivrisinek ısırmasıyla beraber limon suyu bir bardağın içerisine sıkılmalıdır. Daha sonra kaşıntının bulunduğu yere limon suyu sürülmelidir.Diş macunu sivrisinek ısırığına karşı birebirdir. Kaşıntının anlık geçeceği ve sık kullanılan tedavi alternatiflerinden birisidir. Diş macunu sızı ve kaşıntıyı alarak, bölgeyi uyuşturur.Aloe vere jeli, sivrisinek ısırığına ve kaşıntısına iyi gelen bitkilerden birisidir. Cilde oldukça olumlu faydaları bulunan aloe vera jeli, kaşıntıyı ortadan kaldırır.Sarımsağın yara iyileştirici ve antiviral özelliği uzun süredir bilinmektedir. Fakat sarımsak cilde doğrudan uygulandığında, cildi irrite edip daha fazla enflamasyona yol açabilir. Bu nedenle kıyılmış sarımsağı hindistan cevizi yağı gibi hafif bir yağ ile seyreltip ısırılan yere uygulayabilirsiniz.Çay poşeti, sivrisinek kaşıntısına ve ısırığına iyi gelen bir başka metottur. Sivrisineğin ısırdığı yere, çay poşeti konularak yarım saat bekletilmelidir. Bu şekilde sivrisinek ısırığının olumsuz etkilerinden kurtulmak mümkün olacaktır.Özellikle izopropil ya da etanol türü alkoller, buharlaşırken yarattığı serinletici etki sayesinde sivrisinek kaşıntısını geçirir. Alkol aynı zamanda dezenfektan işlevi görmektedir. Evde bulundurduğunuz lavanta kolonyası hem içerdiği etanol ile sivrisinek kaşıntısını alacak hem de lavanta kokusu ile sivrisineklerin en azından koku uçana kadar yaklaşmasını engelleyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken bir unsur, alkolun fazla sürülmesinin cildi tahriş edebileceğidir.-Sivrisinek ısırıklarından korunmak için uzun kollu ve vücudu daha fazla örten giysiler tercih edilebilir. Yatılan odalarda cibinlik kullanılabilir. Kapı ve pencerelere sivrisinek engelleyici tüller takılabilir.-Sivrisineklerden en etkin korunma yöntemleri kimyasal yöntemlerdir. Sivrisineklerden korunma yönteminde ise en yaygın olanı kimyasal madde N-diethyl-3-methylbenzamide (DEET)'tir.-Sivrisinekler bazı kokulu bitki türlerinden uzak durmaya çalışırlar. Bunlara örnek olarak reyhan ve fesleğen verilebilir. Bu tip bitkilerin sivrisineklerin eve giriş yapabileceği yerde bulundurulması, sivrisinek ısırığı olasılığını azaltacaktır. Bunun haricinde Lavanta, okaliptüs gibi yağların sivrisinek kovucu özellikleri bulunmaktadır.- Ultrasonik ses çıkartan aletler, sivrisineklerin başlıca düşmanı olan yusufçuk (dragonfly) sesi çıkartarak ya da agresif erkek sivrisineğin kanat çırpış sesini taklit ederek, dişi sivrisinekleri kaçırtabilir. Ancak bu yöntemler kimyasal yöntemler kadar etkili değildir.-Sivrisinekler ısıya, ışığa, laktik asit, ter ve vücut kokusuna, karbondioksite daha çok gelir.Sivrisinek ısırıkları çeşitli hastalıklara sebep olan en büyük faktörlerden birisidir. Sıtma başta olmak üzere pek çok hastalığın ana faktörü olan sivrisineklere özellikle yaz aylarında oldukça fazla dikkat edilmelidir. Sivrisineklerin tükürüğünde bulunan proteinlerin sebep olduğu alerjiye sivrisinek alerjisi adı verilmektedir. Sivri sinek ısırığından insan vücuduna geçen salgıların kana karışmasıyla birlikte ise pek çok semptom ortaya çıkar. Sivrisinek alerjisi erken teşhis edilmediği sürece ciddi sağlık problemlerine ve can kaybına sebep olabilir. Bu sebeple sivrisinek alerjisi belirtilerine dikkat edilmeli ve özellikle çocuklarda sivrisinek alerjisi olup olmadığı bilinmelidir.Çocuklarda ve yetişkinlerde sivrisinek ısırığı sonucunda ortaya çıkan•Doku bozulması,•Yara oluşumu,•Isırılan bölgede şişlik,•Lenf sisteminde iltihap,•Solunum yolu hastalıkları,•Bademcik şişmesi,•Vücutta kaşıntı,Sivrisinek alerjisi belirtileri arasında yer almaktadır. Sivrisinek alerjisi belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gitmek son derece önemlidir. Erten müdahale edilmemesi durumunda sivrisinek alerjisi can kaybına sebep olabilmektedir. Peki,Sivrisinek alerjisi bulunan kişiler sivrisinek alerjisi teşhisi sonrasında tedavi sürecine başlamalıdır. Sivrisinek alerjisi belirtileri görülmesi sonrasında alanında uzman doktorlar koyduğu teşhisle birlikte ilaç tedavisi başlatmalıdır. Antihistaminik ilaçlar ve kortizon içerikli kremler sivrisinek alerjisi tedavisinde en çok tercih edilen tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Ancak sivrisinek alerjisi tedavisinin evde ya da uzman kontrolü dışında gerçekleştirilmesi mümkün değildir.Sivrisinek alerjisi belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmeli ve tedavi süreci başlatılmalıdır.