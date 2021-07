Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Diyarbakır'da önemli mesaj! Kurban Bayramı...!!!

Bakan Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Diyarbakır'da Valilik önünde Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışı amacıyla düzenlenen törende, Diyarbakır için hayata geçirilen hizmetlerin devreye alınması ve yeni hizmetlerin başlatılması için kentte bulunduklarını söyledi.



Medeniyetin kadim şehri Diyarbakır'ın, sevgi ve kardeşliğin yeşerttiği koskoca bir çınar ağacı olduğunu kaydeden Koca, halkın kucaklaşmasının teminatının bu koca çınarın kökleri olduğunu belirtti.



Milletin birbirine bağlılık ve ayrılmaz bütünlüğünün sembol şehirlerinden birinin Diyarbakır olduğunu, bugün birçok yenilik ve hizmetin devreye alınacağını bildiren Koca, son 19 yılda 19'u hastane olmak üzere 48 sağlık tesisini Diyarbakırlıların hizmetine sunduklarını aktardı.



Tüm dünyayı kasıp kavuran küresel bir salgınla mücadele ettikleri 20 ayı geride bıraktıklarını ifade eden Koca, bu dönemde çok gelişmiş olduğu iddia edilen ülkelerde dahi altyapıların ne kadar yetersiz olduğunun görüldüğünü, Türkiye'nin, bu imtihandan bir hastasını dahi mağdur etmeden alnının akıyla çıktığını anlattı.



ŞEHİR HASTANESİNİN İHALESİ YAPILACAK



Bakan Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'En büyük hayalim' diye tarif ettiği şehir hastanelerimiz salgın hastalık döneminde şehirlerimizdeki hasta yükünü kaldıran ve her vatandaşımızın sağlık hizmetine ulaşmasını temin eden en önemli güvencemizdi. Dünyayı kasıp kavuran bir salgın döneminde ne büyük bir vizyonun eseri olduğunu bir kere daha kanıtladı. Hayalleri gerçekleşemez ütopyalar olarak görenler, asla bu büyük vizyonun bir benzerini sergileyemezler. Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır için kurduğu hayal de gerçek oluyor. Diyarbakır'ımızda 1000 yataklı tam teşekküllü ve en modern altyapıyla kurulacak olan Diyarbakır Şehir Hastanemizin ihalesini bu ay gerçekleştiriyoruz."



VATANDAŞLARA AŞI ÇAĞRISI



Bir hayalin daha gerçek olduğunu dile getiren Koca, Türkiye'nin, 2023 vizyonunu gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştığını belirtti.



"Bu vizyonun bir parçası olmaktan müteşekkirim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 hedefine yürüyen güçlü Türkiye'de güçlü bir sağlık sistemi vücut bulmuştur. Ülkemizi ve geleceğimizi bütün boyutlarla etkileyen salgınla mücadeleyi devletimizin bu gücü ve fedakar sağlık ordumuz sayesinde başarıyla yürüterek çok önemli bir eşiğe gelmiş durumdayız." diyen Koca, dün, salgın nedeniyle hastanelerde yoğunlaşan sağlık hizmeti ihtiyacını başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarının, bugün Türkiye'nin dört bir yanında salgını bitirecek aşı programını başarıya ulaştırmak için canla başla çalıştığını vurguladı.



Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Koca, dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yürüttüklerine dikkati çekti.



AŞILAMA İÇİN "KURBAN BAYRAMI" VURGUSU



Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlandığında artık gündemlerinde salgın hastalık kalmayacağına işaret eden Koca, "Her ferdi en az bir doz aşı olmuş bir ülke olarak Kurban Bayramı'na girmeliyiz. Bu hedefe bir an önce ulaşabilmek için henüz aşılarını olmamış vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyor, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.



VALİ KARALOĞLU KENTTE YAPILAN ÇALIŞMALARI ANLATTI



Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da devletin ve hükümetin sunduğu imkanlarla Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçe belediyelerinin ve bütün kamu kurumlarının Diyarbakır'a layık olma şuuruyla çalıştığını söyledi.



İç Kale'den Kurşunlu Cami Meydanı'na açılan Küpeli Kapı'yı bu yıl açtıklarını bildiren Karaloğlu, kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.



Karaloğlu, "İslam ordularının Diyarbakır'ı fetih yolu olan Fetih Kapısı, 50 yıl sonra ramazan ayında tekrar açıldı. Yer yer harabeye dönmüş heybetli surlarımızda diriliş yeniden başladı. Bugün Diyarbakır'ın 17 ilçesi şantiyelerle dolu." ifadelerini kullandı.