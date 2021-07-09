Niğdeli vatandaştan Veli Ağbaba'yı şok eden çıkış!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında 30'un üzerinde milletvekilinden oluşan `Esnaf masası´ heyeti Niğde'ye geldi.



Veli Ağbaba başkanlığındaki Esnaf Masası heyetinin yanına, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası ziyareti öncesinde bir vatandaş geldi.



'KILIÇDAROĞLU'NUN LİDERLİK YAPABİLECEĞİNE İNANMIYORUM'



CHP seçmeni olduğunu söyleyen vatandaş, Ağbaba'ya, 'Toplumda oluşan genel bir görüş var. Üç nesildir CHP seçmeniyim, şu an Kılıçdaroğlu'nun liderlik yapabileceğine inanmıyorum. Bir CHP seçmeni olarak bana da kulak verin, beni de küstürmeyin.' dedi.



'ŞİMDİ BAŞKA BİR ŞEY KONUŞUYORUZ'



CHP'li Ağbaba, vatandaşa 'Şu anda başkan kim olacak diye konuşmuyoruz. Vatandaşın geçimini falan… Şimdi başka bir şey konuşuyoruz.' diyerek konuyu değiştirmeye çalışsa da, üç nesildir CHP seçmeni olduğuna yeniden vurgu yapan vatandaş, “Bunu da değerlendirin.” karşılığını verdi.





