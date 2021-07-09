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Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun doğu bölgesinde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar uyarıldı..

Yaşam / 9 Temmuz 2021 Cuma 19:54
Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada doğuda yarın çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını belirtirken vatandaşları uyardı.

ÇOK SAYIDA İLDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yarın (10.07.2021 Cumartesi) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile, Iğdır'ın batısı ve Ağrı'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskın, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

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