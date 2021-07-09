Kırkpınar Yağlı Güreşleri Saat Kaçta? Kırkpınar Yağlı Güreşleri Hangi Kanalda Yayınlanacak? Ne Zaman?

Bu yıl 660'ncısı düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne'de başladı! Binlerce yağlı güreş severin buluştuğu Edirne'de otellerde yer kalmaması üzerine izleyiciler sokaklarda sabahladı! Binlerce kişiyi heyecanlandıran tarihi spor 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı güreşleri ne zaman başlayacak?
Kırkpınar Yağlı güreşleri Saat Kaçta?
10 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri 10 Temmuz 2021 tarihinde saat 12.30'da başlayacak.
Kırkpınar Yağlı Güreşleri Hangi Kanalda?
Bu yıl 660. Kez düzenlenecek olan Kırkpınar yağlı güreşlerine saatler kala Kırkpınar yağlı güreşleri hangi kanalda ve Kırkpınar yağlı güreşleri hangi kanalda yayınlanacak? Soruları gündeme geldi! Binlerce kişinin heyecanla beklediği 2021 Kırkpınar yağlı güreşlerini bu yıl DMAX Türkiye yayınlayacak! Peki, Kırkpınar yağlı güreşleri yayın programı
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri DMAX Türkiye
18:30 Açılış Merasimi
10.07.2021
12:30
1.Tur
Kırkpınar Yağlı Güreşleri
DMAX Türkiye
15:002.TurKırkpınar Yağlı Güreşleri
DMAX Türkiye
17:00
3.Tur
Kırkpınar Yağlı Güreşleri
DMAX Türkiye
11.07.2021
12:30
Çeyrek Final
Kırkpınar Yağlı Güreşleri
DMAX Türkiye
14:00
Yarı Final
Kırkpınar Yağlı Güreşleri
DMAX Türkiye
15:00
Ağalık İhalesi
Kırkpınar Yağlı Güreşleri
DMAX Türkiye
17:00
Final
Kırkpınar Yağlı Güreşleri
DMAX Türkiye
Kırkpınar Yağlı Güreşlerine Kaç Pehlivan Katılacak?
Bu yıl 660. Kez gerçekleştirilecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşlerine 2 bin 160 pehlivan katılacak. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri seyircili olacak mı?
Kırpınar Yağlı Güreşleri Seyircili Olacak mı?
660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde bazı tribünlerde koltuklar olmayacak. Tam kapasiteli gerçekleştirilmeyecek olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
televizyon ekranlarında yayınlanacak. Peki Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri finali ne zaman?
Kırkpınar Yağlı Güreşleri Finali Ne Zaman?
Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri 11 Temmuz Pazar 2021 tarihinde gerçekleşecek olan başpehlivanlık final güreşiyle son bulacak.