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Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel Aşk mı Yaşıyor? Şok Aşk İddiası

Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel Aşk mı Yaşıyor? Şok Aşk İddiası

Hadise ile ilişkisini sonlandıran Kaan Yıldırım’ın ismi bu kez de Çağla Şikel’le anılıyor! İkilinin isimlerinin bir araya gelmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! İkilinin birlikte görüldüğü iddia edilse de herhangi bir fotoğrafın bulunmaması ikili arasında asılsız aşk iddiaları atıldığını gösteriyor. Peki, iddialara göre Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel aşk mı yaşıyor?

Güncel / 9 Temmuz 2021 Cuma 15:22
Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel Aşk mı Yaşıyor? Şok Aşk İddiası

Kaan Yıldırım ve Hadise'nin dillere destan aşkının bitmesinin ardından bugün ortaya yeni bir iddia atıldı! İlişkilerini geçtiğimiz ay sonlandıran Kaan Yıldırım ve Hadise ilişkisi sonrasında Kaan Yıldırım'ın adı Çağla Şikel ile anılıyor. Peki, Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel aşk iddiaları doğru mu?

Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel Aşk mı Yaşıyor?


İlişkilerine bir barışık bir küs olarak devam eden Hadise ve Kaan Yıldırım geçtiğimiz aylarda ilişkisini sonlandırdı. İkilinin ayrıldıktan kısa süre sonra barıştığı görülse de son olarak yakın tarihte tekrar ayrılık haberleri geldi. Sosyal medyanın gözde aşkının bitmesinin ardından bugün Çağla Şikel ve Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. İkilinin Çeşme'de bulunan Before adlı mekanda birlikte eğlendikleri iddia edildi.

Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel'den herhangi bir fotoğrafın gelmemesi ise ikilinin arasındaki ilişki iddialarının asılsız olduğunu gösteriyor.



Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel Aşk İddiaları Doğru mu?


Hayranlardan gelen Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel aşk iddiaları doğru mu? sorusu ise kesin bir şekilde yanıtlanamamaktadır. İlerleyen günlerde fotoğraf ya da video gelmesi durumunda ikilinin arasında ilişki olup olmadığı netlik kazanacak.

Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel aşk iddiaları daha önce de ikilinin bir mekanda bir araya geldiğini ortaya çıkardı. Söylenenlere göre Çağla Şikel yakın arkadaşlarına ‘Kaan arkadaşım' cümlesini kurdu.

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