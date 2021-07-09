İSKİ rögar kapağını sabitlemeyince çocuk içine düştü!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSKİ hayati bir hataya imza attı. Çekmeköy'de 1 ay önce başladığı kanalizasyon çalışması sonrası demir rögar kapağını kilitlemeden bölgeden ayrıldı. Dün demir rögar kapağının sabitlenmediğini fark eden kağıt toplayıcı bir kadın ve küçük çocuğu, kapağı, kağıtları attıkları tekerlekli arabanın içine attık sonra, rögarın üstünü kartonla örtüp kayıplara karıştı.



"İSKİ KİLİTLEMEDEN BÖLGEDEN AYRILDI"



Olay, Çatalmeşe Mahallesi, 181. Sokak'ta dün meydana geldi. İddiaya göre İSKİ, sokakta bulunan Vatan Apartmanı önündeki rögarda çalışma başlattı. Yaklaşık 1 ay önce başlayan çalışmaları ağır aksak yapan İSKİ ekipleri, çalışma sonrasında rögarın demir kapağını kilitlemeden bölgeden ayrıldı. Dün ise sokaktan geçen kağıt toplayıcısı bir kadın ve çocuk, demir kapağın rögara sabitlenmediğini gördü. Kağıtları topladıkları kağıt arabasının içine rögar kapağını attı. Rögarın üstünü ise bir karton ile örtüp bölgeden ayrıldı.







'BURADA BİR CAN SÖZ KONUSU'



Aynı gün sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan Mikail A. adındaki 12 yaşındaki bir çocuk da rögarın içine düştü. Son anda refleksle ölümden döndü. Olaya tanık olan sokak sakini Ömer Özkan, "Biz mahalleli olarak bu rögar kapağının sabitlenmeden gidildiğini, sabitlenmesini istediğimizi belirten şikayetlerde bulunmak istedik. Ancak İSKİ'nin sayfasında online itirazda sürekli hata verdiği için maalesef bugün bunu gösteremiyoruz. Burada komşumuzun çocuğu oyun oynarken kartonu kaldırıyor. Rögar kapağının olmadığını kanalizasyonun açık olduğunu görüyor. Daha sonra burada arkadaşlarıyla oynarken kanalizasyona düşüyor. Ancak refleks haliyle ayakları ve elleriyle hemen tutunuyor. Boyu uzunluğunda kanalizasyona giriyor. 3 metre derinliği var. Allah yardım etti de çocuk o pisliğin içine düşmedi. Bağırışlar sonrasında biz gidip çocuğu çıkardık. Herhangi bir sorunu yoktur. Ancak bu ihmalkârlık ölümle de ya da başka bir zaman başka bir çocuk ya da aile için felakete dönüşebilir. Biz olay anına ilişkin apartmanın güvenlik kamera görüntüsüne bakarken de rögar kapağının çalındığını gördük. Yani burada hem can, canlar söz konusu hem de İSKİ'nin sorumsuzluğu nedeniyle devlet malı bir şey çalındı" diye konuştu.







İSKİ: DÜŞME OLAYI YOK



Kaza gerçekleştikten sonra sosyal medya platformu üzerinden İSKİ'ye durum bildiriminde bulunulduğunu belirten Özkan, "İSKİ bize düşme olayı olmamıştır" diye dönüş yaptı. Güvenlik kamerası görüntüleri var. Bir de bizim gözlerimiz var. Göz göre göre, bildiğimiz şahit olduğumuz olayı yalanlıyor" dedi. Öte yandan yoğun şikayet üzerine İSKİ ekipleri akşam geç saatlerde beton bir kapak getirerek rögarı kapattığı görüldü.

