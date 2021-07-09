HDP'li Pervin Buldan'ın sözlerine Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu.



HDP BU ÜLKEDE KADINLARIN BAŞINA GELMİŞ EN BÜYÜK FELAKETTİR!



Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'li Buldan'ın 'AK Parti bu ülkede kadınların başına gelmiş en büyük felakettir' sözlerine tepki gösterdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'HDP'nin Eş Genel Başkanı çıkmış 'AK Parti bu ülkede kadınların başına gelmiş en büyük felakettir' demiş. Şimdi buradan seslenmek istiyorum. Asıl KCK'sıyla PKK'sıyla PYD'siyle HDP'siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin kanını, iliğini sömüren, duygularını istismar eden bu çete, son bin yıldır bu milletin bu bölgenin bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir.' dedi.



