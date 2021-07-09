USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,69 EURO (Alış - Satış) : 10,27 - 10,29
Ana Sayfa.
Güncel
Fırından aldığı ekmeğin içinde çıkan şoke etti!

Fırından aldığı ekmeğin içinde çıkan şoke etti!

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde fırından ekmek alan Mustafa Avcı isimli şahıs ekmeğin içinde ip olduğunu gördü. Avcı, ekmekle birlikte gittiği Emirdağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

Güncel / 9 Temmuz 2021 Cuma 19:11
Fırından aldığı ekmeğin içinde çıkan şoke etti!

Emirdağ ilçesi Suvermez Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir fırından ekmek alan Mustafa Avcı, iddiaya göre kahvaltı yaparken kestiği ekmeğin içinde iplik olduğunu gördü.

"FIRINDAN ALDIĞIM EKMEKTEN İP ÇIKTI"

Ekmekten ip çıktığını görünce cep telefonuyla görüntüleyen Mustafa Avcı, "Kahvaltı yapacağım ekmeği ikiye böldüğümde böyle bir ip çıktı. Emirdağ Suvermez yolundaki fırından aldığım ekmekten ip çıktı. İpe asılıyorum, çekiyorum ama çıkmıyor. İp ekmekle birlikte geliyor, ipi mi yiyelim" diye tepki gösterdi.



ŞİKAYETTE BULUNDU

Mustafa Avcı, ekmekle birlikte gittiği Emirdağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı