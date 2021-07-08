Fenerbahçe Son Dakika Transferi! Fenerbahçe'den Şok Transfer

Fenerbahçe Spor Kulübün başarısız geçen sezonun ardından gelecek sezon hazırlığı gerçekleştiriyor! Başarılı bir sezon gerçekleştirmek için yapılan Fenerbahçe transferi sosyal medyanın ilgi konusu oldu! Alanyaspor'dan ayrılan Steven Caulker'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından 2+1 yıllık sözleşme imzalandı! Peki, Fenerbahçe taraftarının yeni gözdesi Steven Caulker kimdir? Steven Caulker oynadığı takımlar…





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Fenerbahçe'nin yeni gözde transferi Steven Caulker 29 Aralık 1991 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya gelmiştir. Futbol hayatına Londra'da başlayan Steven Caulker Tottenham'da ilk kez taraftar karşısına çıktı. 2009 yılında A Takımına yükselerek kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan Steven Caulker, 2009 yılında ise Yeovil Town'a kiralık oyuncu olarak gönderilmiştir.Bristol City, Swansea gibi takımlarda kiralık oyuncu olarak yer alan Steven Caulker, 2013 yılında ise Cardiff'e 9.15 milyon Euro karşılığında transfer olmuştur. 1 yıllık serüvenin ardından Queens Park'a 10.75 milyon paund karşılığında transfer olan Steven Caulker 2015 yılında ise Southampton'a kiralanmıştır. Futbol kariyerine çeşitli takımlarda devam eden Steven Caulker son olarak ise 2021 yılında Fererbahçe'ye 2+1 ‘lik sözleşme ile transfer oldu! Peki, Fenerbahçe'nin yeni transferiFenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker 29 yaşındadır.Başarılı futbolcu Steven Caulker İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya gelmiştir.sorularına maruz kalan Steven Caulker, İngiltereli olduğunu açıklamıştır.Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni transferi Steven Caulker defans mevkisinde oynamaktadır.Futbol kariyerine erken yaşta başlayan stoper•Liverpool,•Southampton,•Swansea City,•Tottenham Hotspur,•Bristol City,•Yeovil Town,•Queens Park Rangers,•Alanyaspor,Başta olmak üzere pek çok takımın formasını giyen Steven Caulker oldukça başarılı bir stoperdir.