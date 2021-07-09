USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,69 EURO (Alış - Satış) : 10,27 - 10,29
 
Ana Sayfa
Güncel
Fenerbahçe'den Şok Transfer! Yarmolenko Fenerbahçe'nin Transfer Teklifini Kabul Etti! Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Yarmolenko Kimdir?

Fenerbahçe'den Şok Transfer! Yarmolenko Fenerbahçe'nin Transfer Teklifini Kabul Etti! Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Yarmolenko Kimdir?

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yeni transfer haberi Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının nefesini kesen büyük transfer haberi kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Fenerbahçe’nin sürpriz transferi Andriy Yarmolenko kimdir? Yarmolenko kaç yaşında?

Güncel / 9 Temmuz 2021 Cuma 11:30
Fenerbahçe'den Şok Transfer! Yarmolenko Fenerbahçe'nin Transfer Teklifini Kabul Etti! Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Yarmolenko Kimdir?

Fenerbahçe'den gelen son dakika transfer haberiyle sosyal medya çalkalandı! Beşiktaş'a gitmesi beklenen Yarmolenko'nun Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olmasıyla birlikte Fenerbahçe taraftarı heyecanlandı! Peki, Fenerbahçe'nin son dakika transferi Yarmolenko kimdir? Yarmolenko'nun oynadığı takımlar

Andriy Yarmolenko Kimdir?


Andriy Yarmolenko, 23 Ekim 1989 Yılında Leningrad'da dünyaya gelmiştir. 1.89 boyunda olan Andriy Yarmolenko, futbol kariyerini kanat forvet olarak sürdürmektedir. Sağ kanatta aktif olarak futbol oynayan Andriy Yarmolenko, kariyer hayatına Desna U17'de başlamıştır. Sonrasında Dinamo Kiev, Bourssia Dortmund ve West Ham United takımlarında oynayan Adriy Yarmolenko son olarak Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşmıştır. Peki, Andriy Yarmolenko kaç yaşında?

Andriy Yarmolenko Kaç Yaşında?

Andriy Yarmolenko Kaç Yaşında?


Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şok transferi Andriy Yarmolenko 31 yaşındadır. Bu durumda Andriy Yarmolenko, Andriy Yarmolenko nereli? sorularına maruz kaldı. 

Andriy Yarmolenko Nereli? 

Fenerbahçe taraftarını sevindiren Andriy Yarmolenko Rusyalıdır.

Andriy Yarmolenko Hangi Takımlarda Oynadı?


Andriy Yarmolenko'nun oynadığı takımlar;

•Desna Çernigiv

•Dinamo Kiev

•Dinamo Kiev B

•Desna U17

•Borussia Dortmund

•West Ham United



Andriy Yarmolenko'nun oynadığı takımlar arasında yer almaktadır. Son dakika Beşiktaş kulübüne transfer olması beklenen Andriy Yarmolenko'nun Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olmasıyla sosyal medya çalkalandı!

Fenerbahçe'ye son dakika transferi ile gelen Andriy Yarmolenko kimdir bugünün en çok aratılanları arasına girmeyi başarmıştır.

Andriy Yarmolenko Kimdir?Andry Yarmolenko Kaç Yaşında?Andriy Yarmolenko Nereli?Andriy Yarmolenko TransferFenerbahçe Son Dakika Transferi

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a