Diyarbakır'da gençlerle buluşan Başkan Erdoğan'ın dilinden Neşet Ertaş'ın 'Gönül Dağı' türküsü!

Diyarbakır'da önemli ziyaretler gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle yemekte buluştu.



GENÇLERLE KAHRAMANMARAŞ'A GİDECEK



Yemek öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü telefonla arayarak gençleri ağırlaması için talimat verdi.



Bir sonraki buluşmanın Kahramanmaraş'ta yapılacağını belirten Erdoğan şunları söyledi:



Şuanda, biz Diyarbakır'da Valimizin misafiri olarak sevgili gençlerimizle beraberiz. Hümeyra kızımız geldi. Bana söz vermiştiniz dedi. Kahramanmaraş'a gelebilir mi genç arkadaşlarım dedi.



Oylama yaptık. Neredeyse oy birliği ile kabul edildi. Şimdi Kahramanmaraş'ta gençlerimizi ağırlayacağız. Hazırlıkları başlatalım. Kahramanmaraş'ın bütün güzelliklerini gençlerimize gezdireceğiz. İnşallah biz de katılacağız. Sizlerle Kahramanmaraş'ta birlikte olacağız.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise gerçekleştirilecek buluşma için hemen çalışmalara başlanacağını belirtti. Yapılan telefon görüşmesi sonrasında akşam yemeğine geçildi.



GÖNÜL DAĞI TÜRKÜSÜNÜ OKUDU



Başkan Erdoğan yemek sonrası gençlerle birlikte Neşet Ertaş'ın 'Gönül Dağı' türküsünü seslendirdi. Gençlerle bir süre sohbet eden Erdoğan, bazı gençlerin ve sanatçıların seslendirdikleri yöresel türküleri dinledi. Programda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülşen Orhan da Türkçe ve Kürtçe türkü söyledi.



